Eventori – la solution de billetterie nouvelle génération développée par Wiremind – lance la série documentaire « Une journée dans la vie de… », une immersion inédite dans les coulisses du sport et de l’entertainment à travers le regard de celles et ceux qui y travaillent au quotidien. L’occasion pour Jules Delille, Directeur du Développement d’Eventori, de présenter pour Sport Buzz Business la stratégie d’Eventori et la raison d’être de ce projet audacieux.

Sport Buzz Business : Wiremind en quelques mots, c’est ?

Jules Delille : Fondée en 2014, Wiremind est spécialisée dans la conception de solutions avancées d’inventaire, de distribution et d’optimisation pour les secteurs du transport, du fret aérien et de l’événementiel. Nos solutions sont utilisées par des leaders de l’industrie pour gérer de grandes quantités de données, garantissant une valeur commerciale et une expérience utilisateur intuitive et efficace. Notre expertise se déploie sur un éventail varié de projets : de la prévision de la demande de passagers dans le secteur des transports à la gestion de la capacité de fret aérien, ou à l’optimisation des ventes de billets pour les clubs sportifs.

Le PSG est d’ailleurs, depuis plusieurs années, le club européen qui a le meilleur revenu par siège, et cela s’explique notamment par leur volonté de collaborer avec des solutions innovantes comme Eventori. Jules Delille

SBB : Quels sont les enjeux actuels de la billetterie dans le sport et comment Eventori y répond-il ?

J.D. : Wiremind a lancé Eventori, notre solution billetterie, il y a trois ans. Mais nous avions déjà un premier pas dans le monde de l’événementiel et du sport, car nous travaillons avec le PSG depuis 2018. Concrètement, notre expertise en optimisation, prévision et aide à la décision améliore significativement le taux de remplissage du Parc des Princes, contribuant ainsi à maximiser les revenus de sa billetterie.

Notre apport est d’autant plus fondamental que le club doit respecter les règles strictes de l’UEFA liées au fair-play financier. À l’instar du sponsoring et des droits TV, les revenus générés par la billetterie permettent donc au PSG de rester pérenne dans sa gestion. Le PSG est d’ailleurs, depuis plusieurs années, le club européen qui a le meilleur revenu par siège, et cela s’explique notamment par leur volonté de collaborer avec des solutions innovantes comme Eventori.

SBB : Avec l’essor de la data marketing, comment les clubs peuvent-ils utiliser les données billetterie pour améliorer leur fan expérience ?

J.D. : Eventori est une solution de billetterie à 360 degrés. Nous proposons un backoffice, un frontoffice mais aussi un CRM. Nous analysons avec une extrême minutie le profil des fans ainsi que leurs habitudes d’achats. Notre solution permet aux clubs d’être réactifs et d’adapter au mieux leurs offres selon les publics. Nous travaillons main dans la main avec nos clients pour faire évoluer nos solutions, notre ambition étant de devenir un acteur majeur du sport business en France.

SBB : Si le PSG est la vitrine d’Eventori, avec quels autres clubs travaillez-vous ?

J.D. : On vise potentiellement tous les clubs, et ce, dans de nombreuses disciplines sportives. Le football naturellement (Rodez AF, QRM…) mais aussi le basket (AS Monaco Basket…) et le hockey (Brûleurs de Loups de Grenoble…), des sports qui ont cette culture du show très américaine ; une recette qui a fait ses preuves en termes de remplissage des stades et de développement de la fan expérience.

SBB : La série documentaire « Une journée dans la vie de… » valorise les métiers du sport business. Dites-nous en plus.

J.D. : Nous voulons valoriser les professionnels qui travaillent dans l’ombre des projecteurs. Manager General, Responsable de la billetterie ou encore Stadium Manager… Chaque épisode de la série explore une nouvelle perspective, mettant en lumière les enjeux et les innovations au cœur du sport business. Nous voulons mettre en valeur leur engagement et montrer comment des solutions comme Eventori accompagnent ces professionnels au quotidien.

SBB : Parlez-nous du premier épisode.

J.D. : Les caméras d’Eventori ont suivi Clara Noiran, Responsable billetterie du Rodez Aveyron Football, lors d’un jour de match. De l’ouverture de la billetterie physique au suivi en temps réel des ventes en ligne, en passant par la gestion des flux de spectateurs et le contrôle des accès, cette ancienne joueuse professionnelle dévoile les multiples facettes de son métier. À travers ce reportage, Clara Noiran partage également son expérience de l’utilisation de notre solution de billetterie tout-en-un.

SBB : Quels sont les projets d’Eventori en 2025 ?

J.D. : Nous voulons continuer à nous développer sur le football, le basket et le hockey. Toutefois, nous discutons également avec des clubs de rugby et de volley et travaillons parallèlement sur des événements un peu plus “one shot”, à l’image du Young Star Game de la Ligue Nationale de Basket. Fin 2025, nous voulons dépasser la barre des 20 partenaires.