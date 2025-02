Edgar Grospiron nommé président du Cojop Alpes 2030

Edgar Grospiron – champion olympique de ski de bosses lors des JO d’Albertville de 1992 – a été nommé président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) des Alpes françaises 2030. Ce choix s’imposait naturellement après le retrait de Martin Fourcade, malgré la rude concurrence de grands noms tels que Jean-Luc Crétier, Vincent Jay, Gérard Holtz, Marie Martinod ou encore Nathalie Péchalat.

Comme le confirme Eurosport, la candidature d’Edgar Grospiron est sortie du lot ce jeudi lors d’une réunion entre les parties prenantes de ces JO d’hiver. A savoir le ministère des Sports, les Comités olympiques et paralympiques, les représentants des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que l’ancien chef du gouvernement Michel Barnier, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le Premier Ministre.

« À moi d’incarner ce projet, de donner du sens à cette aventure, d’insuffler à mes collaborateurs un état d’esprit de champions, de les embarquer pour qu’ils s’épanouissent, de les accompagner en n’étant jamais loin de l’action et du terrain. C’est un défi très ambitieux, et c’est ce qui me motive. Je ne ferai pas de politique, je suis là pour le projet et l’aventure collective qu’il implique », a-t-il argumenté dans sa lettre de motivation.