Média – Spotify s’offre les droits « audio sans commentaires » de la Ligue 1 Uber Eats

En attendant de connaître qui sera le ou les prochains diffuseurs de la Ligue 1 Uber Eats à partir de la saison prochaine, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé la création d’un nouveau lot « audio sans commentaires » vendu à Spotify.

En demandant publiquement un « Spotify du foot » il y a quelques mois lors de la crise des droits TV et le retrait annoncé de Médiapro (Téléfoot), le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a semble-t-il donné des idées à la LFP. Cette dernière a en effet conclu un accord avec le géant du streaming audio pour le nouveau lot « audio sans commentaires » complémentaire à celui des radios. Depuis l’affaire Téléfoot et le récent jugement du tribunal de commerce déboutant Canal+ et beIN SPORT, la LFP peut en effet vendre de gré à gré ses droits sans lancer d’appel d’offres.

Dans le détail, cet accord signé sur le cycle 2021-2024 (3 saisons) offre à Spotify les droits sonores sans commentaires de l’intégralité des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Lorsque la crise sanitaire sera derrière nous et que les stades retrouveront du public, il sera donc possible pour chaque supporter de se plonger dans l’ambiance d’un match en direct du stade et de profiter pleinement des chants des supporters. Notons qu’il sera possible de synchroniser la piste audio en direct avec les images de votre télévision grâce un QR code qui s’affichera sur les écrans. Idéal pour celles et ceux qui souhaitent suivre le match comme au stade ou presque, sans commentaires (beIN SPORTS propose certains matchs européens de football et de tennis sans commentaires avec « Pure Live »). Reste à savoir dans quelle mesure ce nouveau lot impacte la valeur des futurs droits TV qui sont en vente actuellement pour la prochaine saison et les futures.

« Une nouvelle façon de vibrer lorsque la situation sanitaire permettra le retour du public dans les stades »

« Ce nouveau lot audio sans commentaires vient en complément des lots que nous avions créés lors de notre précédent appel d’offres » précise la LFP. « En nous associant à Spotify, leader mondial des plateformes numériques, nous souhaitons offrir aux supporters de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT une nouvelle façon de vibrer lorsque la situation sanitaire permettra le retour du public dans les stades ».

A partir du mois de juin prochain, la plateforme installera jusqu’à 12 micro MKH 416 (microphone canon avec tube à interférence de la marque Sennheiser) dans chaque stade. Des micros qui seront placés majoritairement en direction des tribunes et des supporters.

Du live audio mais aussi des podcasts et des chants à la demande

A partir du 1er juillet 2021, chaque club de Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT aura sa propre page dédiée sur l’application Spotify.

Outre les matchs en direct, les clubs seront épaulés par une équipe éditoriale pour produire différents podcasts. Dans les semaines à venir, Spotify devrait ainsi finaliser le recrutement de deux journalistes connus du monde du football pour animer ces podcasts. La Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT auront également leur propre page dédiée et proposeront des contenus audios spécifiques.

Chaque club aura notamment la possibilité de proposer en streaming les principaux chants de ses supporters. Spotify sera en charge de la production des pistes lorsque, bien évidemment, la situation sanitaire sera résolue et que les supporters seront de retour dans les tribunes.

Une nouvelle offre qui sera accessible dans les offres premium de Spotify ou avec de la publicité pour l’offre gratuite.

En s’associant à Spotify, la LFP s’offre une nouvelle fenêtre de visibilité intéressante auprès d’une large audience. L’occasion de toucher notamment un public jeune et connecté, pas forcément fan de football.

Des « droits » GIF en approche

Outre cet accord avec Spotify, la Ligue de Football Professionnel a également annoncé le lancement d’une consultation concernant la recherche d’un partenaire-titre des GIF de la Ligue 1 Uber Eats.

Plutôt que de lutter contre l’utilisation illégale d’images par les internautes, la LFP a décidé de s’adapter ces dernières années avec notamment une présence sur la plateforme GIPHY.

La LFP va donc muscler son offre sur GIPHY dès la saison prochaine et proposera en quasi-temps réel (near live) des GIF d’une durée maximale de 3 secondes avec un cahier des charges de 15 FPS (frames per second).

Des images qui seront associées à un partenaire-titre qui sponsorisera le contenu en affichant son logo sur les GIF qui pourront être utilisés par n’importe quel utilisateur. Pour chaque rencontre, la LFP compte proposer au minimum 10 GIFS. Précisons que les buts ne seront pas visibles en GIF, la ligne éditoriale étant plutôt de montrer des images décalées de la Ligue 1 et taillée « sur mesure » pour les réseaux sociaux.