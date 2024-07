Les revenus 2023-2024 de Nike stagnent, le cours de bourse s’effondre

Il y a quelques jours, Nike Inc a dévoilé ses résultats financiers pour son exercice 2023-2024. Les ventes stagnent et la capitalisation boursière a perdu 28 milliards de dollars.

Pour son dernier exercice (1er juin-31 mai), Nike Inc qui comporte la marque Nike ainsi que la marque Converse a réalisé un chiffre d’affaires de 51,4 milliards de dollars. Un chiffre en légère augmentation puisque le précédent CA sur une année était de 51,2 milliards.

Le revenu net est lui en progression de 12% et atteint 5,7 milliards de dollars. « Nous prenons des mesures pour repositionner Nike afin d’être plus compétitif et de générer une croissance durable et rentable à long terme » a expliqué Matthew Friend, vice-président exécutif et directeur financier de NIKE Inc.

Pour l’exercice en cours qui s’achèvera au 31 mai 2025, les prévisions sont loin d’être optimistes puisque les ventes pourraient reculer de 5% selon CNBC.

L’annonce des résultats financiers 23-24 de Nike Inc ont évidemment eu une incidence directe sur le cours du groupe à la bourse. Dès l’annonce, vendredi 28 juin, l’action de Nike a chuté de 20% à 75,37$. Une perte de 28 milliards de dollars de capitalisation boursière qui est passé de 142 milliards de dollars à un peu moins de 114 milliards de dollars. Depuis, le cours a continué sa baisse.

7 milliards de dollars de revenus pour Jordan Brand

Sur son dernier exercice, Nike Inc a réalisé la majorité de ses revenus en Amérique du Nord (21,3 milliards). Une territoire qui reste de loin le terrain de jeu numéro 1 de l’équipementier sportif leader du secteur devant adidas et Puma.

Précisons enfin que sur les 51,4 milliards de dollars du groupe, la marque Converse pèse pour 2 milliards de dollars.

Notons que Jordan Brand, dont les résultats sont intégrés à Nike Brand, a réalisé un nouveau chiffre d’affaires record de 6,988 milliards de dollars.

A titre de comparaison, Puma a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros lors de l’année 2023. De son coté, le numéro 2 adidas a réalisé 21,427 milliards d’euros en 2023.

