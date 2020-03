UEFA Champions League – Expedia dévoile sa nouvelle publicité « Play The City »… dans un contexte particulier

Sponsor de l’UEFA Champions League depuis 2018, la plateforme de voyages Expedia profite de la phase finale de la compétition pour lancer sa campagne marketing « Play The City ».

En pleine crise du Coronavirus, certaines prises de paroles à des fins commerciales peuvent apparaître complètement « hors sujet ». Mais difficile pour les marques de faire machine arrière quand de nombreuses choses ont été produites.

Plutôt que de repousser la diffusion de son nouveau spot publicitaire conçu par l’agence Octagon, Expedia a semble-t-il décidé de passer outre le contexte. Dans la vidéo ci-dessous, Expedia encourage les fans de football en déplacement à profiter pleinement de leur match à l’extérieur pour visiter les villes, prolonger leur séjour pour vivre des expériences et se créer des souvenirs. A l’heure des matchs à huis-clos et face à la crise sanitaire, le message semble faire « pschitt ».

« Découvrez des destinations méconnues, tentez de nouvelles spécialités culinaires insolites et lancez-vous dans des activités hors du commun. Votre équipe est en déplacement, profitez-en ! Consultez nos offres de voyage et partez soutenir votre équipe lors des matches de l’UEFA Champions League ! »

D’autres diront que les huis-clos donneront encore plus de temps aux voyageurs et supporters pour profiter et découvrir d’autres choses.

Going to be in Paris for the football? Check out our guide to the city's top spots! 👉 https://t.co/EYeZpjROJv pic.twitter.com/ympOQbWsbM

— Expedia.co.uk (@ExpediaUK) March 11, 2020