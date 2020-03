IQONIQ nouveau sponsor de l’AS Monaco

La semaine dernière, l’AS Monaco a officialisé la signature d’un partenariat avec IQONIQ jusqu’en 2023. La nouvelle plateforme sport et entertainment à destination des fans devient notamment sponsor short du club en remplacement d’Orezza.

Après avoir signé un partenariat avec l’Olympique de Marseille, IQONIQ a donc décidé de miser également sur l’AS Monaco pour développer sa notoriété dans l’hexagone. « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat. IQONIQ étant une plateforme dédiée aux fans, cela fait beaucoup de sens pour nous de développer cette aventure à Monaco, où nous sommes basés » a commenté Kazim Atilla, CEO de la plateforme qui sera accessible d’ici quelques mois.

IQONIQ proposera une plateforme digitale qui récompensera notamment l’engagement des fans et leur permettra de suivre et interagir avec les clubs, joueurs et artistes. « En proposant des contenus de qualité, associés à des principes d’engagement innovants, IQONIQ s’inscrit parfaitement dans la stratégie de l’AS Monaco d’étendre et d’améliorer l’expérience digitale proposée à nos supporters » a ajouté Tyson Henly, Directeur commercial AS Monaco depuis quelques semaines.