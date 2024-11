Defender, objectif Dakar

Defender devient la première marque automobile à devenir partenaire du rallye Dakar, avant de s’engager en compétition à partir de 2026.

À travers ce partenariat de 3 ans, Defender fournira une flotte de véhicule aux « officiels du rallye Dakar et les médias VIP jusqu’en 2028 ». En plus de cela, 6 voitures « de reconnaissance hautement spécialisée » seront données aux organisateurs qui viseront à tester les itinéraires des futures éditions du rallye.

« Defender démontrera sa capacité et sa durabilité en tant que voiture officielle de l’événement » explique Mark Cameron, directeur général de Defender. Mais la marque ne s’arrête pas là puisqu’en 2026 se lancera en compétition avec une équipe constructeur. « Ce programme sera dirigé par James Barclay, Directeur Général de JLR Motorsport, et je sais que James et son équipe sont inspirés par le défi qui les attend » poursuit-il.

À lire aussi