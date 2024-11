LEGO dévoile les premières collections de voitures F1 à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas 2024 (DUPLO, CITY, Speed Champions,…)

A l’occasion du Grand Prix de Las Vegas 2024 disputé ce week-end, la Formule 1 et LEGO dévoilent les premières collections des jouets qui seront proposés à partir de 2025.

Officialisé il y a quelques mois, ce partenariat va donner naissance à des produits co-brandés avec des collections pour LEGO DUPLO, LEGO CITY, LEGO Speed ​​Champions et LEGO Collectibles. Les premières pièces seront en vente au début de l’année 2025.

Les enfants pourront notamment retrouver les 10 voitures du plateau 2024, avec pour certaines collections, les sponsors des écuries et les pneus Pirelli.

Pour LEGO DUPLO Town F1 (45€), le coffret proposera notamment dix voitures de course à construire, trois pilotes en briques, la grille de départ et un podium.

An exclusive look at the new F1 x LEGO release

For the first time ever all 10 teams will be collectible pic.twitter.com/SZMoro9GUv

— Autosport (@autosport) November 21, 2024