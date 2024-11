Voile : Rolex s’offre le Naming du SailGP

Partenaire principal de SailGP depuis sa création en 2018, Rolex a annoncé cette semaine l’intensification de sa relation en devenant Partenaire-Titre de la compétition de voile.

Avec ce contrat de Naming, le championnat porte désormais le nom de Rolex SailGP. « Depuis près d’un siècle, Rolex est synonyme d’exploits dans les sports les plus emblématiques du monde, dont près de 70 ans d’engagement dans la voile. SailGP est un précurseur, représentant la précision, le travail d’équipe et une technologie innovante » explique Arnaud Boetsch, directeur de la communication et de l’image chez Rolex, dans un communiqué. « À la veille de cette saison 2025 très attendue, j’aimerais féliciter Russell Coutts pour son leadership qui a permis d’élever le championnat à de nouveaux sommets au cours des cinq dernières années et le remercier pour notre partenariat »

Pour rappel, Rolex va perdre en 2025 l’un de ses principaux contrats dans le sport avec l’arrêt de la relation avec la Formule 1.

