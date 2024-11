Rugby – Les marques automobiles chinoises OMODA et JAECOO deviennent sponsors de la Champions Cup

Cette semaine, l’EPCR a officialisé la signature d’un nouveau contrat de partenariat avec les marques automobiles chinoises OMODA et JAECOO appartenant à Chery International.

Dans le cadre de cet accord, Omoda et Jaecoo deviennent les premiers partenaires automobiles de l’Investec Champions Cup et de la Challenge Cup.

« Avec la gamme OMODA, qui incarne le style, et les modèles robustes de JAECOO, équipés de groupes motopropulseurs révolutionnaires et de technologies connectées, nous offrons des expériences de conduite uniques, transformant chaque trajet, quelle que soit sa longueur, en un véritable plaisir. Alors que nous entamons cette collaboration avec l’EPCR pour la saison 2024/2025, nous sommes fiers d’avancer ensemble, toujours avec élégance et innovation » explique Victor Zhang, directeur d’OMODA | JAECOO pour le Royaume-Uni, dans un communiqué.

A lire aussi