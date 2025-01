Deloitte Football Money League 2025 : le Real Madrid au sommet

Le Real Madrid trône au sommet de la Deloitte Football Money League 2025 qui met en relief les clubs les plus bankable du globe.

C’est historique, le club de la capitale espagnole a franchi la barre emblématique du milliard d’euros de chiffre d’affaires durant la saison 2023/2024. Il s’agit d’une grande première dans l’histoire de ce sport si populaire – et une forme de logique également – puisque le Real Madrid est la plus grande institution du ballon rond. Ce résultat exceptionnel trouve notamment sa source dans le succès généré par le stade Bernabéu, récemment rénové et agrandi. L’antre des Merengue a en effet décuplé les revenus des matchs à domicile ainsi que leurs retombées commerciales.

Money League : 11,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulés

Au total, les 20 clubs de la Money League ont généré en 2023/24 un montant record de 11,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Soit une augmentation de 6 % par rapport à la saison précédente, avec des revenus record liés aux matchs, aux publicités et à la diffusion TV. Cette progression découle aussi en grande partie d’une multiplication de l’organisation d’événements non liés au football, à l’amélioration des performances commerciales et à une hausse des revenus liée au sponsoring. En 2023/24, le club moyen de la Money League a ainsi généré 560 millions d’euros, dont 244 millions d’euros de revenus commerciaux (44 %), 213 millions d’euros de revenus de diffusion (38 %) et 103 millions d’euros de revenus liés aux matchs (18 %).

Encore un monde entre le top 10 et le top 20

Avec 4,9 milliards d’euros, les revenus commerciaux sont restés la principale source de revenus des clubs de la Money League pour la deuxième année consécutive (44 %). Parallèlement, les revenus des jours de match ont dépassé les 2 milliards d’euros pour la première fois dans l’histoire de la publication, représentant 18 % des revenus totaux. En revanche, les revenus de diffusion cumulés (4,3 milliards d’euros) n’ont pas augmenté en 2023/24, puisque les « cinq grands championnats » ont connu un cycle de diffusion national similaire par rapport à la saison précédente.

Enfin, il est important de souligner les grandes disparités des modèles économiques séparant les parties haute et basse de la Money League. Pour les clubs classés dans le top 10, les revenus commerciaux sont la principale source de revenus (48 %). En revanche, la diffusion est le principal moteur de revenus pour les clubs classés de la 11e à la 20e place (47 %). Sachant que les deux groupes de clubs ont généré les mêmes revenus totaux lors des journées de match (18 %).