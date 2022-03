NHL – Les Pittsburgh Penguins installent des casiers à température contrôlée pour le food & beverage

Au stade, l’expérience bouffe food est de plus en plus soignée par les exploitants, que ce soit dans l’élaboration des recettes ou le processus de vente.

Click & collect, file prioritaire de retrait, livraison directement à son siège, point de vente sans caisses, paiement du bout des doigts… Aujourd’hui, il existe de nombreux moyens d’acheter et récupérer son « food & beverage » lorsque l’on assiste à un évènement sportif.

Depuis quelques semaines, la franchise NHL des Pittsburgh Penguins teste des casiers à température contrôlée (pick-up lockers). Sur l’application mobile de l’équipe, les fans peuvent passer leur commande qui sera ensuite placée dans un casier comprenant deux compartiments à température chaude et ambiante. Libre au supporter, une fois sa commande préparée, de venir la chercher quand bon lui semble. Une initiative menée par Aramark, l’une des sociétés leaders dans le food & beverage du sport aux USA et Cargill qui fournit les casiers « chekt »

« Alors que les consommateurs utilisent de plus en plus le libre-service et le sans contact, nous sommes ravis d’offrir aux fans de hockey présents à la PPG Paints Arena les dernières innovations en matière de commande mobile », explique Alicia Woznicki, vice-présidente du design. et développement, Aramark Sports and Entertainment ,dans un communiqué.

Ce concept de libre-service propose pour le moment un total de 24 casiers. Un service qui est associé au constructeur automobile Ford et qui porte le nom de « Ford Garage ». Lorsque la commande est prête, les fans reçoivent un SMS leur demandant de récupérer leur nourriture. Lorsqu’ils arrivent sur place, ces derniers doivent répondre « ici » par SMS et le casier contenant leur commande se déverrouille.

et aussi