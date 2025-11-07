En revisitant la Marseillaise en langue des signes avec les joueurs du XV de France, la Société Générale signe une activation inclusive et symbolique qui renforce son positionnement de marque engagée dans le sport.

Partenaire historique du rugby français depuis plus de 35 ans, la Société Générale renforce une fois encore son ancrage dans le sport en lançant une initiative inclusive autour de l’hymne national.

Dévoilée le 8 novembre, à l’occasion du match France – Afrique du Sud qui ouvrira le Quilter Nations Series 2025, cette Marseillaise revisitée en langue des signes française (LSF) ambitionne de faire vibrer tous les supporters, sans exception.

Pensé par l’agence Publicis Sport, cet hymne national inclusif s’inscrit dans une logique de communication à impact, où le symbole et l’émotion se conjuguent à la responsabilité.

L’idée : permettre aux personnes sourdes et malentendantes de participer pleinement à ce moment d’unité nationale. Les joueurs du XV de France, accompagnés par l’association IVT (International Visual Theatre), ont appris à chansigner les paroles du premier couplet de l’hymne.

Sobriété et puissance symbolique

Le film, diffusé sur les écrans du stade et les réseaux sociaux de « Par Amour du Rugby » et de France Rugby, mêle sobriété et puissance symbolique. On y voit notamment Thomas Ramos initier la séquence avant que Louis Bielle-Biarrey et les autres joueurs de l’équipe ne s’unissent dans un geste collectif de respect et de solidarité.

Au-delà du simple dispositif événementiel, cette activation illustre la stratégie de Société Générale : valoriser des projets à impact positif et renforcer son positionnement de marque engagée dans le sport. En plaçant l’inclusion au cœur de sa communication, la banque démontre qu’un sponsor peut contribuer à faire évoluer les usages et les représentations, tout en amplifiant la portée émotionnelle du sport.

À lire aussi : Un sponsoring pour briser les tabous masculins : TENA Men devient partenaire du XV de France