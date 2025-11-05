La Biélorusse Aryna Sabalenka et l’Australien Nick Kyrgios s’affronteront le 28 décembre à Dubaï pour une nouvelle « Bataille des sexes », mêlant sport, spectacle et message fort sur l’égalité et le respect mutuel.

Cinquante-deux ans après l’affrontement historique entre Billie Jean King et Bobby Riggs, le tennis rejoue la carte du duel mixte. Le 28 décembre prochain, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka affrontera Nick Kyrgios à la Coca-Cola Arena de Dubaï, pour un show baptisé La Bataille des Sexes.

L’événement, pensé comme un hommage au célèbre match de 1973, veut mêler spectacle, égalité et respect mutuel, tout en surfant sur le retour en force des exhibitions premium. « Cinquante-deux ans après le match mythique de la Bataille des Sexes, Sabalenka défie Kyrgios pour un duel épique à Dubaï. Ce sera une célébration du sport de haut niveau et du respect mutuel », annoncent les promoteurs.

Montée en puissance du tennis-spectacle

La Biélorusse, championne de l’US Open 2023, s’est dite « fière de représenter le tennis féminin » :

« J’ai beaucoup de respect pour Nick et son talent, mais ne vous y trompez pas : je serai prête. »

De son côté, l’Australien, 652ᵉ mondial et absent du circuit depuis mars, promet le show :

« Quand la numéro 1 mondiale vous met au défi, vous répondez à l’appel. Je suis là pour divertir. C’est pour cela que je vis. »

Au-delà du clin d’œil historique, le rendez-vous illustre la montée en puissance du tennis-spectacle : des formats courts, une scénographie soignée et des personnalités fortes, à l’instar du Six Kings Slam et du circuit UTS. Après l’annonce du match d’exhibition entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en Corée du Sud, cette rencontre confirme l’appétit du public pour les événements hybrides, entre sport et entertainment.

Prix du billet ?

On ne connaît pas, pour l’heure, le prix des billets. Les billets seront mis en prévente à partir du 11 novembre. Les organisateurs espèrent faire de cette « Bataille des sexes 2.0 » un moment fort de la fin d’année, à la croisée du marketing sportif et du storytelling social. Où l’égalité se joue désormais aussi sur le court.

