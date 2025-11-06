Arkema renouvelle ses partenariats avec trois athlètes français

Arkema annonce le renouvellement pour trois ans de ses partenariats avec Clara Mateo (football), Pauline Déroulède (tennis en fauteuil) et Alexis Hanquinquant (para-triathlon). Cette aventure humaine et sportive se poursuit depuis plus de cinq ans, et désormais tournée vers un nouvel horizon : les Jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles 2028.

Clara Mateo, internationale française et joueuse du Paris FC en Arkema Première Ligue, est salariée d’Arkema depuis 2019 en tant qu’ingénieure Business Development dans les matériaux. Elle a été élue meilleure joueuse du championnat de France 2025.

Pauline Déroulède, partenaire depuis 2021, pratique le tennis en fauteuil. Triple championne de France (2021, 2022, 2023), elle a participé aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Son amputation de la jambe gauche résulte d’un accident en 2018.

Alexis Hanquinquant, engagé depuis 2022, détient huit titres de champion du monde consécutifs en para-triathlon et deux médailles d’or paralympiques (Tokyo 2020, Paris 2024). Son amputation fait suite à un accident de chantier en 2010.

Arkema accompagne ses athlètes via un soutien financier, logistique et matériel. Les sportifs intègrent d’ailleurs parfois le groupe via un mentoring carrière.

Porte-étendard du football féminin français

Pour rappel, Arkema a renouvelé en mai denier son contrat en tant que namer officiel de l’Arkema Première Ligue jusqu’à la saison 2027/2028. Le groupe chimique français (leader des matériaux de spécialités) affirme ainsi sa volonté de contribuer aux côtés de la Fédération Française de Football à l’accélération du développement du football féminin dans l’Hexagone.