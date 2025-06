La Financière d’Orion annonce le lancement d’Orion Sport

Orion Sport, nouvelle branche de la Financière d’Orion, vise à accompagner les sportifs professionnels, en activité ou en reconversion, en France et à l’international, dans la gestion de leur patrimoine.

Grâce à l’expertise de longue date du groupe, ces derniers bénéficient désormais d’une offre renforcée, portée par des conseillers spécialisés et formés à travers la France, avec des produits et services adaptés. Jérôme Sanz, partenaire historique de la Financière d’Orion, prend la direction de ce projet, fort de ses 20 ans d’expérience dans le conseil et la distribution de produits financiers auprès des sportifs professionnels.

Les services proposés par Orion Sport couvrent :

La prévoyance (assurance transfert, perte de licence, indemnités journalières, décès).

L’épargne (contrats d’assurance-vie dédiés, de droit français et luxembourgeois, non cotés, expatriés, épargne entreprise à destination des clubs).

L’immobilier (offre de nue-propriété en immobilier direct ou via des SCPI).

Le financement (partenariat avec un courtier national).

À cela s’ajoute un accompagnement sur mesure dans des domaines variés tels que les aspects juridiques et fiscaux, l’ingénierie patrimoniale, le traitement administratif des opérations, les formations et la communication.

Pour information, le groupe Orion figure dans les 1000 premières entreprises de croissance tous secteurs confondus du FT 1000, le classement des entreprises européennes à la croissance la plus rapide du Financial Times.