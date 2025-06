La Fédération Française de Tennis de Table dévoile sa nouvelle identité par Leroy Tremblot

À l’occasion de sa convention fédérale, la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT) révèle une nouvelle identité visuelle et une architecture de marque repensée, fruit de plusieurs mois de collaboration avec l’agence de branding sportif Leroy Tremblot. Une refonte ambitieuse, à la hauteur du nouveau souffle qui anime le tennis de table français.

Alors que le ping connaît un renouveau spectaculaire grâce à la dynamique des Jeux Olympiques de Paris 2024, à la montée en puissance des frères Lebrun et à une base de licenciés en forte croissance, la FFTT a choisi de moderniser son image pour incarner pleinement cette nouvelle ère.

Une double identité pour une mission élargie

L’agence Leroy Tremblot a accompagné la FFTT dans une refonte complète de son système de marque, en créant une architecture à deux jambes :

FF Tennis de Table : la branche fédérale, institutionnelle, porteuse de la mission d’intérêt général et du déploiement territorial.



France Tennis de Table : la marque destinée au grand public, orientée vers le spectacle, le merchandising, les événements et les compétitions.

Une distinction stratégique qui clarifie les usages tout en renforçant la lisibilité de la fédération auprès de ses publics.

Une nouvelle esthétique pour incarner la vitesse, la précision et l’impact…

Conçue par les équipes créatives de Leroy Tremblot, la nouvelle identité visuelle s’affranchit des codes datés. Plus symbolique, plus affirmée, elle joue sur la suggestion et l’épure pour refléter la vivacité, l’expressivité et l’impact sportif mais aussi sociétal et citoyen du tennis de table.

Parmi les temps forts de cette refonte :

Un nouveau logo Équipe de France, qui accompagnera les athlètes sur toutes les compétitions internationales.

⚪ Une charte visuelle modernisée, pensée pour refléter la vivacité, la précision et l’expressivité du tennis de table.

Une ambition : faire rayonner le ping comme un sport de haut niveau, mais aussi comme une culture populaire, inclusive et intergénérationnelle.

Un cap assumé pour devenir une Fédération à mission

Ce changement de cap s’inscrit aussi dans une volonté plus large de la FFTT : devenir une Fédération à mission, capable de conjuguer excellence sportive, ancrage local et impact social (santé, inclusion, éducation, durabilité et lien intergénérationnel…).