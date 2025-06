XPENG s’associe à Pari Roller pour promouvoir une mobilité urbaine 100 % électrique au cœur de la capitale.

En 2025, Pari Roller continue d’attirer de nombreux participants lors de ses balades du vendredi soir, transformant les rues parisiennes en espaces de rencontre. L’association promeut une mobilité urbaine accessible et conviviale, réunissant des personnes de différents âges et pratiques. Ces événements hebdomadaires favorisent une vision de la ville où la circulation est fluide et les déplacements moins polluants, en phase avec les évolutions des espaces urbains.

Repenser les déplacements urbains

Dans ce cadre, chaque vendredi, un XPENG G6 et un XPENG G9 escorteront les participants en silence et toute sécurité, mais aussi en lumière et en musique, grâce au système V2L disponible sur les deux modèles L’opportunité pour le constructeur automobile chinois de présenter ses véhicules au public et de discuter avec les participants des avantages de la mobilité électrique.

Une balade spéciale à l’occasion de la Nuit Blanche 2025

Samedi 7 juin dès 21h30 depuis la Place du Trocadéro, la balade se déclinera sur le thème de « l’Art en Mouvement » et étrennera toute la soirée un show « sons et lumières » dans les rues de Paris. Avec plusieurs étapes, de la Tour Eiffel au Louvre en passant par le Marais, Pari Roller, XPENG et l’ensemble des partenaires créeront une scène à ciel ouvert.