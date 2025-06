Un an après l’effervescence des Jeux de Paris, l’aura de l’événementiel sportif ne faiblit pas. Pour répondre à cet engouement croissant, la Sports Management School (SMS) – école de référence dans le sport business – lance donc dès septembre 2025 un MBA dédié aux grands événements sportifs internationaux.

« Après une année exceptionnelle, marquée par l’implication de nos étudiants dans la gestion de la billetterie des Jeux olympiques, nous avons identifié des besoins encore non couverts en matière d’événementiel », confie David Mignot, directeur académique de la SMS. « C’est pour aller plus loin, répondre aux standards internationaux et anticiper les évolutions du secteur que ce MBA voit le jour » ajoute-t-il.

Grâce à une organisation autour de thématiques novatrices et une approche pratique, ce nouveau programme de la SMS a en effet pour ambition de former les architectes de l’événementiel sportif, capables d’être les futurs leaders et acteurs de changement dans ce secteur en pleine évolution. « Cette formation va permettre de tisser des toiles qui va amener nos futurs étudiants jusqu’au Jeux olympiques de 2030 en France, et bien plus loin » projette Charlotte Riou, experte du sport business intervenant à la SMS.

360 heures de formations et de projets

Concrètement, ce MBA couvre les aspects essentiels et innovants des grands événements sportifs internationaux, en combinant des connaissances académiques, des compétences pratiques, et des perspectives internationales. Et pour apporter un regard complet, le programme repose sur deux piliers répartis sur deux semestres :

Un premier axé sur l’événementiel national, en lien direct avec des clubs, agences, collectivités et des marques. Une approche qui se fera par le biais de projets sous la forme d’hackathons de quelques jours, d’études de cas réels, mais aussi par le biais de l’alternance qui a une place importante.

Le second dédié aux grands événements internationaux, avec des cours 100% en anglais, et des projets communs avec le campus de la SMS Lausanne.

La première rentrée de ce MBA 2 est prévue en septembre 2025 pour les étudiants titulaire d’un MBA1 ou d’un diplôme de niveau bac+4 minimum, qui peuvent s’inscrire jusqu’au premier jour de la formation.

