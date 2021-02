Droits TV – Free poursuit son offre gratuite (quasi-direct) de la Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison

Au lendemain de l’appel d’offres infructueux des lots détenus par Médiapro, Free prend la parole en annonçant que son application Free Ligue 1 Uber Eats sera disponible gratuitement jusqu’à la fin de la saison 2020-2021.

Depuis le début de la saison, Free dispose des droits de diffusion de tous les matchs sous forme d’extraits en quasi-direct (near live clips). Un produit de consommation « alternatif » qui est accessible gratuitement depuis août et le restera donc ces prochains mois. La meilleure façon de promouvoir son application avant de la réserver un jour uniquement à ses abonnés et la vendre aux autres ?

« On est complémentaire des diffuseurs traditionnels qui ont un vrai savoir-faire et on ne prétend pas se substituer à eux. » a précisé Frédéric Goyon, responsable éditorial de Free sur le dossier Ligue 1, à Europe 1. « On est très heureux de notre investissement et d’accompagner la Ligue 1 cette saison et jusqu’en 2024 »

« On n’impose pas une vision, on s’adapte aux différents publics »

« Les réseaux sociaux se sont démocratisés, la consommation média est globalement plus instantanée et plus à la demande, sans oublier que le double écran est devenu une habitude. Le quotidien des Français est plus mobile qu’il y a 30 ans et on doit permettre à nos utilisateurs de ne pas choisir entre leurs contraintes quotidiennes et leur passion pour le foot. On n’impose pas une vision, on s’adapte aux différents publics et on considère que le lot acquis permet exactement cela ».

L'application #FreeLigue1UberEats, c'est : ✅Tous les matchs en quasi direct (en vidéo)

✅Tous les buts

✅Les résumés de tous les matchs, de toutes les journées

✅Des émissions, podcasts, webséries en exclu App Store👉https://t.co/glXpMNfeBg

Play Store👉https://t.co/X8lzau7IYI — Free Ligue 1 | Uber Eats (@FreeLigue1) September 19, 2020

« Fort de son succès, Free prolonge l’offre de gratuité jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 pour permettre à un public toujours plus nombreux de découvrir toute la richesse des contenus associés à ce service. Les fans de foot pourront profiter notamment des extraits en quasi-direct du choc OM – PSG le 7 février prochain ! » précise Free dans son communiqué. « Avec plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs lors de chaque journée de Ligue 1 Uber Eats, Free a su à travers cette application fédérer les nombreux amateurs de foot pour leur apporter un service innovant et personnalisé mais aussi des contenus originaux qui contribuent à la promotion du football et à la mise en avant de nouveaux jeunes talents. »