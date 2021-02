Golf – Amundi s’offre le Naming de l’Evian Championship jusqu’en 2025

Hier, le tournoi de golf féminin de l’Evian Championship a officialisé la signature d’un contrat de Naming avec Amundi.

Dans le cadre de ce contrat de partenaire-titre signé pour 5 ans soit jusqu’en 2025, le Majeur est rebaptisé « The Amundi Evian Championship ».

Dès l’édition 2021 planifiée du 22 au 25 juillet sur le parcours de l’Evian Resort Golf Club, le prize money du tournoi augmente de 400 000 dollars pour atteindre un total de 4,5 millions de dollars. Une dotation financière offerte aux joueuses qui figure parmi les plus importantes du golf féminin avec l’US Women’s Open et l’AIG Women’s Open.

« Notre partenariat avec Amundi renforce nos ambitions mondiales », précise Franck Riboud, Président de l’Evian Championship, dans un communiqué. « Nous avons lancé en 1994 l’Evian Masters ; en 2013, le tournoi a été rebaptisé The Evian Championship pour marquer notre entrée parmi les Majeurs du golf féminin. Aujourd’hui, l’arrivée à nos côtés d’Amundi, dans ce contexte si particulier, conforte, une fois de plus, l’attractivité de ce Majeur »

.@Amundi_FR becomes the title sponsor of The Evian Championship, renamed The Amundi Evian Championship ⛳️#evianchamp pic.twitter.com/f8rbtwKDA8 — evianchamp (@EvianChamp) February 1, 2021

En plus d’Amundi, le Majeur accueille également BMW ou encore Ricoh au rang de partenaire officiel. Les autres principaux sponsors de l’édition 2021 du tournoi de golf féminin seront Evian, Rolex, Accenture, Canal+, IBM, LG Signature, Randstad ou encore Savoie Mont-Blanc.

Golf – Les sponsors de « The Amundi Evian Championship 2021 »

Exit le golf masculin pour Amundi

Avec ce nouveau contrat sponsoring, Amundi, société de gestion d’actifs, tire un trait sur son partenariat-titre avec l’Open de France en place depuis 2019. « Amundi ne sera plus présent à partir de 2021 à l’Open de France (masculin). Et ce pour trois raisons : nous avons choisi le golf féminin afin d’être plus en phase encore avec la notion d’égalité des chances, le rayonnement du tournoi d’Evian est international avec une résonance particulière en Asie, enfin nous avons vécu une rencontre très fructueuse avec Franck Riboud et ses équipes. » a précisé Alain Berry, directeur de la communication et membre du comité exécutif d’Amundi.