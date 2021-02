CVC Capital Partners investit dans le volleyball mondial auprès de la FIVB

Hier, la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) et CVC Capital Partners ont officialisé la création de la société commerciale Volleyball World.

Dans le cadre de cet accord, le fonds de capital-investissement va accompagner la FIVB dans le développement de ses revenus. Volleyball World sera notamment en charge de l’exploitation commerciale des principaux évènements internationaux de volley et beach-volley comme les championnats du monde. La structure pourrait également travailler à moyen terme avec d’autres ligues et fédérations de la discipline qui revendiquerait plus de 800 millions de fans à travers le monde.

Précisons que la FIVB est l’actionnaire majoritaire de cette nouvelle structure commerciale. Le détail de l’actionnariat n’a pas été communiqué officiellement. Selon le site anglais SportBusiness, CVC Capital Partners va investir quelques 300 millions de dollars.

Finn Taylor, ancien du Cirque du Soleil, est le nouveau CEO de Volleyball World. Le board sera notamment constitué de Simon Denyer, fondateur et de DAZN Group.

Pour rappel, CVC est un fonds déjà bien présent dans le sport business avec des investissements dans la Formule 1, le MotoGP, le rugby (le projet des 6 Nations notamment) ou encore Bruin Sports Capital.

« Un potentiel commercial inexploité »

« Le volleyball est l’un des sports les plus populaires au monde et il existe une énorme base de fans et un potentiel commercial inexploité » précise Nick Clarry, Directeur Sports, Media et Entertainment de CVC Capital Partners, dans un communiqué. « Nous sommes ravis de nous associer à la FIVB et sommes impatients de travailler en étroite collaboration pour développer le sport à l’échelle mondiale, en travaillant en collaboration avec tous les joueurs, ligues et fédérations dans les années à venir. »

Actuellement, les principaux partenaires et sponsors de la FIVB sont Ganten, Mikasa, Gerflor, Senoh, DB Schenker ou encore Asics.