Un Webinar sur le développement du foot US en France le mardi 02 février à 14h30

En début d’après-midi, l’agence Com’Over organise un webinar dédié au développement du foot US en France.

A quelques jours du Super Bowl, Com’Over et la Fédération Française de Football Américain (FFFA) abordent les aspects économiques, sportifs et lifestyle de la discipline.

Quels sont les chiffres clés et pourquoi l’Europe et la France s’y intéressent de plus en plus ? Pourquoi nos joueurs français intéressent-ils autant les ligues américaines ? Comment les marques se positionnent face à cette montée de notoriété des sports US en France ?

Le live vidéo de ce webinar SELS Talks est programmé mardi 02 février à 14h30. Pour suivre les débats, rendez-vous ici

Prendrons la parole Pierre Trochet, Directeur Développement de la FFFA, Jérôme Saporito, Directeur du pôle télé L’Equipe, David Drahy, Directeur Associé Com’Over et Yves Pham, Country Manager France New Era