La LFP a une nouvelle fois remporté une bataille judiciaire face à Canal+ et beIN Sports. La Cour d’appel de Paris a confirmé la validité du contrat Amazon, soulageant la Ligue sur le plan financier.

Nouvel épisode judiciaire favorable à la Ligue de football professionnel. Ce mercredi, la Cour d’appel de Paris a de nouveau donné raison à la LFP dans le long conflit qui l’oppose à Canal+ et beIN Sports, lié à la redistribution des droits télé de la Ligue 1 après la défaillance de Mediapro en 2020.

Les deux diffuseurs contestaient depuis plusieurs années l’équilibre économique du contrat conclu en juin 2021 entre la LFP et Amazon Prime Video. La plateforme américaine avait alors récupéré 80 % des matches de Ligue 1 pour 250 millions d’euros par saison, tandis que le contrat historique de beIN Sports – sous-licencié à Canal+ – était maintenu à hauteur de 332 millions d’euros pour seulement 20 % des rencontres. Canal+ et beIN estimaient cet écart injustifié, le contrat ayant été signé avant la chute de Mediapro, et réclamaient environ 660 millions d’euros à la Ligue.

« Acharnement procédural »

Les décisions rendues ce mercredi viennent confirmer une longue série de jugements favorables à la LFP depuis 2021. Dans un communiqué, la Ligue se félicite de ces nouveaux arrêts, évoquant une vingtaine de décisions concordantes émanant de différentes juridictions, et déplore « l’acharnement procédural » de Canal+ et beIN Sports, qu’elle juge infondé depuis l’origine.

Ce verdict soulage une LFP fragilisée financièrement, alors que ses revenus audiovisuels restent sous pression. Pour autant, il ne règle pas totalement les tensions entre les parties. Au moment du lancement de la chaîne Ligue 1+, un accord de distribution avec Canal+ avait échoué, la chaîne cryptée refusant de renoncer à ses procédures judiciaires. Nicolas de Tavernost a d’ailleurs regretté sur X que cette « main tendue » n’ait pas été acceptée.

Canal+ et beIN à nouveau déboutés de leur action contre la LFP. Regret de ne pas avoir accepté la main tendue de LFP Media pour repartir dans de bonnes conditions dans l’intérêt du football français. pic.twitter.com/hlMVVK5U4C — Nicolas de Tavernost (@ndetavernost) January 14, 2026

Malgré la fin du feuilleton judiciaire, Canal+ ne semble toujours pas disposé à distribuer la nouvelle chaîne de la Ligue.

