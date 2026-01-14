Un point. Un million. À Melbourne, le Million Dollar One Point Slam a tenu toutes ses promesses : un amateur australien a éliminé cinq professionnels, dont Jannik Sinner, pour décrocher un chèque XXL en marge de l’Open d’Australie.

Le concept avait tout du coup marketing un peu fou. Il est devenu, en une soirée, l’un des moments les plus commentés de l’Open d’Australie. Ce mercredi 14 janvier, dans une Rod Laver Arena en mode show, Jordan Smith, amateur australien et ancien joueur classé au-delà de la 1000e place mondiale, a remporté le Million Dollar One Point Slam, une compétition à élimination directe où chaque match se joue… sur un seul point.

Le principe est aussi simple que cruel : un échange, un gagnant, un éliminé. Et à l’arrivée, un chèque d’un million de dollars australiens (environ 575 000 euros). Dans ce format radical, la hiérarchie vole en éclats, et Smith en a été la preuve vivante. Champion de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, il a successivement écarté Laura Pigossi, Amanda Anisimova en quarts de finale, Pedro Martinez en demi-finales, avant de battre la Taïwanaise Joanna Garland en finale.

A local amateur WINS the 1 Point Slam! Jordan Smith defeats world No.117 Joanna Garland and pockets a MILLION dollars, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/7AAX8YFl8A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Mais le moment qui a fait basculer l’événement dans une autre dimension reste son succès face à Jannik Sinner. Le numéro 2 mondial, favori de l’Open d’Australie, a manqué son service sur l’unique point disputé. Rideau.

The world number two beaten by a local amateur! 👏 Jordan Smith’s upset is what the 1 Point slam can provide, driven by @kiaaustralia pic.twitter.com/g7PHNf3G4G — #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2026

Même scénario pour Carlos Alcaraz, sorti plus tôt après une amortie ratée face à Maria Sakkari, tandis que Coco Gauff n’a touché qu’une seule balle… envoyée dans le filet.

Les Français rapidement dehors

Avec 48 participants – pros, amateurs, champions d’États australiens et invités issus du monde du divertissement – le tournoi a assumé son ADN hybride, entre exhibition, tension extrême et spectacle pur. Côté français, Corentin Moutet est tombé dès le premier tour, Arthur Rinderknech au deuxième.

Pensé comme une parenthèse spectaculaire en marge du Grand Chelem, le Million Dollar One Point Slam a surtout démontré une chose : dans le tennis moderne, l’entertainment peut parfois voler la vedette au sport. Et offrir (déjà), en un seul point, la plus belle histoire de la quinzaine.

