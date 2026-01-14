Pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, France Télévisions met en place un dispositif exceptionnel : 15 heures de direct par jour, une nouvelle chaîne sport 24h/24 et une couverture immersive inédite.

Diffuseur officiel en clair des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, France Télévisions se prépare à accompagner les Français au cœur de la 25ᵉ édition des Jeux, du 6 au 22 février 2026, avec un dispositif à la hauteur de l’événement. Un an et demi après le succès populaire et d’audience de Paris 2024, le groupe public remet la machine en route pour faire vibrer le public autour des sports d’hiver.

Au total, 15 heures de direct quotidien seront proposées, de 10h à minuit, grâce à la complémentarité de France 2, France 3 et France 4. La continuité du direct sera assurée depuis les plateaux par Cécile Grès, Matthieu Lartot, Olivia Leray, Fabien Lévêque et Laurent Luyat. Chaque soir, le « JO Club », animé par Laurent Luyat, viendra conclure la journée avec analyses, consultants et athlètes français, pour décrypter les performances et partager les émotions des médaillés.

Grande nouveauté de ces Jeux d’hiver : le lancement de la chaîne francetv sport, disponible 24h/24 sur la plateforme france.tv. Déjà éprouvé lors de Paris 2024, ce dispositif numérique diffusera en direct des épreuves, des contenus exclusifs, des coulisses et proposera une forte interactivité grâce à la « live zone », un chat permettant aux téléspectateurs d’échanger avec journalistes et consultants. Cette chaîne, animée notamment par Alizé Lim et plusieurs créateurs de contenu, restera disponible jusqu’en 2030.

Qualité d’image et de son : une diffusion premium

Sur le plan technologique, France Télévisions misera sur une diffusion premium : cérémonies et compétitions en UHD HDR natif sur France 2 UHD, son Dolby Atmos immersif et options d’accessibilité renforcées pour les malentendants. france.tv, franceinfo.fr et les réseaux sociaux compléteront l’offre avec replays, résumés quotidiens, datas, tableaux des médailles et articles de décryptage.

Installé au cœur du centre international des médias à Milan, le plateau principal sera épaulé par quatre mini-studios répartis sur les sites de compétition, permettant de relier journalistes et athlètes malgré les distances. Objectif affiché : faire vivre les Jeux comme si les téléspectateurs y étaient, avec l’espoir de voir la France battre son record historique de 15 médailles.

A lire aussi : JO de Milan-Cortina : « Le partenariat ultime en termes de valeurs et d’image », estime Elise Dupuis, directrice marketing de TCL