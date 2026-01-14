The Sanctuary Group boucle une levée de fonds de 4,7 millions d’euros pour accélérer le déploiement de ses studios de sport immersifs en France et en Europe, et structurer une stratégie de croissance multicanale.

Nouveau cap stratégique pour The Sanctuary Group. Le spécialiste français des studios de sport immersifs annonce une levée de fonds de 4,7 millions d’euros, menée par Blast (club privé d’Anthony Bourbon), avec le soutien renouvelé de ses investisseurs historiques Seventure Partners, M Capital et Smalt Capital, déjà présents au capital depuis 2023.

Cette opération vise à déployer à grande échelle un modèle fondé sur une plateforme de concepts complémentaires, chacun dédié à une discipline précise : Poses (yoga, pilates, reformer), Decibel (danse), DRIP (HIIT), Aqua by (aquabiking), Le Cercle (boxe) ou encore Space Cycle (cycling). Une approche mono-discipline qui mise sur l’expérience, l’immersion et des standards d’exécution élevés, loin des salles généralistes.

Trois leviers de croissance

Avec cette levée, The Sanctuary Group entend activer trois leviers de croissance. D’abord, l’ouverture de nouveaux studios en propre afin de conserver un haut niveau de maîtrise opérationnelle. Ensuite, le lancement d’une franchise sélective, pensée pour préserver l’ADN des concepts : trois premières ouvertures sont prévues au premier trimestre 2026, à Lyon (Le Cercle, DRIP) et Levallois (Poses). Enfin, des modèles hybrides via des partenariats avec des foncières, des promoteurs ou l’hôtellerie, pour accélérer le déploiement en région et à l’international.

Fondé en 2013, le groupe affiche aujourd’hui des fondamentaux solides : 15 studios en activité, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, 600 000 passages annuels et une note moyenne de 4,9/5 sur Google. Son pipeline de développement est déjà bien engagé dans plusieurs métropoles françaises et européennes, dont Strasbourg, Nice, Marseille, Bordeaux, Genève ou Barcelone, notamment grâce à l’appui de la communauté Blast, forte de plus de 14 000 membres.

Pour Renaud Nataf, fondateur et CEO, cette opération marque « un changement d’échelle » : grandir vite, sans jamais diluer l’expérience. Une ambition assumée dans un marché du sport-bien-être de plus en plus concurrentiel, où l’immersion et la qualité d’exécution font désormais la différence.

