L’OGC Nice et VBET prolongent leur partenariat jusqu’en 2028

VBET et l’OGC NICE prolongent leur partenariat pour trois saisons jusqu’en 2028, consolidant une collaboration entamée en 2022.

Partenaire Premium du Gym depuis trois ans, VBET continuera de s’afficher sur le short officiel de l’équipe première lors des rencontres de Ligue 1 ainsi que sur les tenues d’entraînement.

Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, ne cache pas son enthousiasme : « Prolonger avec VBET, c’est continuer une histoire de confiance et de proximité. Leur engagement à nos côtés prouve la force de notre partenariat. On est impatients de faire rayonner leur marque, en France et au-delà, tout en avançant ensemble vers de nouveaux horizons ! »

De son côté, Cynthia Marcou, directrice Sponsoring, Merchandising et Digital, met également en lumière la puissance de cette collaboration : « Cette prolongation récompense notre travail et la pertinence de notre stratégie marketing. Elle montre aussi l’impact de notre visibilité mondiale et la réussite de nos activations communes. Avec les équipes de VBET, en France et en Arménie, nous sommes prêts à écrire la suite de cette belle aventure. »