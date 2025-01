Panini lance son 50ème album dédié à la Ligue 1 McDonald’s

À l’occasion de cette collection anniversaire, Panini rend hommage à la riche et glorieuse histoire du championnat de France.

Depuis sa première édition Foot 1976, l’album de stickers consacré à la Ligue 1 anime l’esprit des petits et des grands en passant entre les mains de millions de collectionneurs qui trient, collent et s’échangent les précieux sésames, saison après saison. Cette 50e édition est donc un véritable trésor pour les fans de ballon rond.

La célébration du passé et du présent

Au menu, joueurs emblématiques, serial buteurs, jeunes pépites, mais aussi les effectifs des 18 équipes de la saison 2024 2025 et des pages dédiées aux dernières décennies du championnat de France. En vente depuis le 11 décembre, cet album de 104 pages – comprenant 530 stickers à collectionner, dont 170 spéciaux – offre ainsi une rétrospective d’un demi-siècle d’émotions et une véritable transition entre plusieurs époques qui raviront les plus nostalgiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Vingt légendes en prime

Et pour cet album très spécial, Panini a réédité les anciens stickers de vingt légendes qui ont marqué l’histoire du football dans l’Hexagone. Pour autant, encore un peu de patience, leur identité restera secrète jusqu’à l’ouverture des précieuses pochettes.

Bon à savoir