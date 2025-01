eSport : partenariat franco-français entre Karmine Corp et Fulllife

La structure d’eSport, Karmine Corp, et la marque de streetwear écoresponsable, Fulllife, officialisent un partenariat pour les saisons 2025 et 2026.

Le but de ce mariage ? Renforcer la performance de Karmine Corp tout en rapprochant davantage l’équipe et sa communauté. Mieux, l’organisation d’eSport multigaming (League of Legends, Rocket League, Valorant, Teamfight Tactics, Fortnite, Street Fighter 6 et Tekken 8) garde un contrôle sur la partie design, sachant que Fulllife lui garantit parallèlement une qualité irréprochable des produits. De quoi séduire les fans de KC et les passionnés d’eSport en général.

En tant qu’équipementier officiel, Fulllife habillera les joueurs et les joueuses de la Karmine Corp avec des Pro Kits utilisant le tissu innovant Nano Matter, qui combine légèreté, confort et performance. De quoi garantir une liberté de mouvement totale aux principaux protagonistes, non négligeable à ce niveau.

Dans les faits, les produits phares de cette ligne incluent le Ultra Jersey, conçu pour les fans, ainsi que le Pro Jersey, spécialement taillé pour les professionnels.