eSport : Team LDLC et OL Esports fusionnent pour devenir LDLC OL

Hier, l’Olympique Lyonnais et LDLC ont officialisé leur partenariat eSport. La Team LDLC et OL eSports fusionnent sous une seule et même bannière, LDLC OL. Pour le moment, la nouvelle identité visuelle de l’équipe n’a pas été dévoilée.

Dans le cadre de ce rapprochement, « OL Groupe apportera notamment son savoir-faire commercial pour le développement des partenariats et de la performance de l’équipe ainsi que le relais de l’actualité esport au plus grand nombre via ses médias club » précise le communiqué. « L’équipe esport professionnelle LDLC OL, impliquée dans les jeux FIFA, League Of Legends, Counter Strike, Fortnite, WRC et d’autres disciplines à venir, évoluera dès le premier trimestre 2020 dans un nouveau centre esport à Lyon. Le lieu accueillera également le centre de formation de l’équipe en partenariat avec la Tony Parker Adéquat Academy. »

Créée le 16 août 2010, la TEAM LDLC est la plus ancienne équipe professionnelle de l’esport français en activité. En se rapprochant de cette structure, OL Groupe confirme sa volonté de faire de l’eSport un axe de développement de ses activités commerciales en s’appuyant notamment sur la future arena de 16 000 places qui sera construite à proximité du Groupama Stadium.