Jeux Olympiques – le coq sportif travaille son image d’équipementier potentiel pour Paris 2024

Alors que le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est en quête d’équipementiers pour habiller les officiels et les Equipes de France, le coq sportif a commandé un sondage auprès de l’institut IFOP.

A travers cette étude menée les 2 et 3 janvier 2020 en ligne, auprès d’un échantillon de

1 005 personnes, représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans, 67% des interrogés plébisciteraient le coq sportif comme équipementier des équipes de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans ce sondage (rapport intégral ici), la nationalité de l’équipementier et l’origine de la production des tenues apparaissent comme des critères importants dans l’opinion des Français. « Le patriotisme économique et l’attrait pour des marques locales se déclinent également dans l’univers des articles et vêtements de sport » précise Jérôme Fourquet, directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop.

Pour rappel, le COJO a repris la main sur le CNOSF pour le programme marketing et a décidé de revenir à un équipementier unique pour l’ensemble des athlètes comme c’était le cas en 2012 et avant. De quoi agacer certaines fédérations sportives qui ont pu ces dernières années signer des contrats avec des équipementiers spécialisés dans leur discipline. On pense notamment à Asics avec la Fédération Française d’Athlétisme.

Pour les tenues de cérémonie, protocole et village, le CNOSF est associé à Lacoste depuis 2012 jusqu’en 2020.