Evènementiel – Le cheval et le nautisme auront leur salon virtuel. Quelles offres B2B ?

Face aux mesures sanitaires prises pour contrer l’épidémie de la COVID-19, le monde de l’évènementiel revoit son mode de fonctionnement. Quelques salons ont décidé de tenter l’aventure du virtuel comme celui du Cheval ou encore celui du nautisme.

Quand cheval rime avec digital

Du 5 au 13 décembre, la Semaine Digitale du Cheval proposera une expérience digitale avec un salon à visiter depuis son salon.

Outre la visite d’un salon 3D interactif rassemblant les différents acteurs, les passionnés pourront également suivre un programme varié avec de nombreux contenus vidéos avec plus de 100h de direct.

A la manière d’un salon classique, ce salon virtuel du cheval propose une offre commerciale à destination des exposants avec des tarifs qui débutent à partir de 999€ HT. Au total, 180 exposants devraient répondre présents.

900 000€ de budget prévisionnel pour le Virtual Nautic

De son côté, la Fédération des Industries Nautiques (FIN) a présenté il y a quelques jours son projet de salon virtuel qui devrait se tenir au mois de mars. « La crise sanitaire bouscule nos vies personnelles et professionnelles. Si les conséquences de l’annulation de tous les salons d’automne et d’hiver ne peuvent être encore mesurées actuellement, la crise sanitaire aura un impact sur la filière nautique au cours des douze prochains mois. Il est aujourd’hui de notre devoir, en tant que fédération professionnelle, d’en faire une opportunité » précise Fabrice Lacoume, Vice-Président de la FIN, dans un communiqué. Comme nous le précise l’organisation, le budget prévisionnel du Virtual Nautic est de 900 000€. Un évènement qui vise les 25 000 visiteurs.

Sur le salon « Virtual Nautic », il sera possible d’échanger à l’oral, d’exposer produits et services nautiques, de recevoir des clients du monde entier, de chercher une destination pour ses prochaines vacances, prendre des rendez-vous avec des professionnels (constructeurs, motoristes, équipementiers, etc.), d’assister à des présentations ou encore de participer à des conférences.

Pour les professionnels, 3 types de stands sont ainsi proposés avec des tarifs allant de 3 000€ à 8 000€.