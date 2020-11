Fan Experience – La MLS en mode « jeu vidéo » (radar, nom des joueurs, etc.) pendant la diffusion des matchs de playoffs

A l’occasion des barrages des playoffs disputés ce week-end, la Major League Soccer (MLS) a inauguré l’utilisation en direct de nombreuses datas incrustées à l’écran lors de la diffusion des rencontres.

A la manière d’un jeu vidéo, la MLS enrichit l’expérience des fans de soccer avec l’intégration de données comme le nom des joueurs, leur placement sur le terrain (radar) ou encore la vitesse de courses des joueurs et des frappes. Un dispositif proposé sur les différentes applications (FOX et ESPN) à consommer en mode « second écran ».

« La Major League Soccer continue d’être à la pointe de l’utilisation des données et de la technologie afin d’améliorer l’expérience des fans et les rapprocher du jeu » déclare Chris Schlosser, vice-président des médias pour la MLS, dans un communiqué.

Une réalisation signée de la société Second Spectrum, partenaire de la MLS. Jusque là, les données avaient été ajoutées à des ralentis et résumés après les rencontres.

Il y a deux ans, Second Spectrum s’était déjà illustré en signant « CourtVision » pour les Los Angeles Clippers.