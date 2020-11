Foot Féminin – Angel City Football Club a trouvé son stade et signe son premier sponsor avec Heineken

C’est officiel, le tout nouveau club féminin Angel City Football Club (ACFC) évoluera au Stade Banc of California (22 000 places) à partir du printemps 2022. Dans le même temps, le club a levé le voile sur l’arrivée de son premier partenaire fondateur avec Heineken.

En juillet 2020, nous vous parlions de la création du Angel City Football Club (ACFC), la toute nouvelle franchise à l’actionnariat prestigieux qui évoluera dans le championnat américain de foot féminin, la National Women’s Soccer League (NWSL).

4 mois après, le club fondé par Nathalie Portman ou encore Serena Williams a annoncé que l’équipe évoluera au Banc of California Stadium, propriété du Los Angeles FC qui évolue en MLS.

A place for us all to come together for the sport we love 🖤

Thank you for the star-studded welcome to our new home! pic.twitter.com/LDcgSuScw9

— Angel City FC (@weareangelcity) November 19, 2020