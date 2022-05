Event – Le programme complet et les tarifs de la Global Sports Week Paris 2022

Sport Buzz Business est Partenaire Média de la Global Sports Week

Jusqu’au vendredi 13 mai, l’Accor Arena de Paris accueille la 3ème édition de la Global Sports Week. Au programme, des conférences et du networking.

Organisé sous le haut patronage d’Emmanuel Macron, Président de la République, la Global Sports Week (GSW) propose aux acteurs du sport de se questionner sur la manière de concilier Croissance et Responsabilité dans l’industrie du sport (Better VS Bigger). Les échanges porteront sur la manière de concilier la recherche de nouvelles audiences, de nouveaux revenus et de croissance avec un futur durable et socialement responsable pour le sport.

Dans le cadre de son partenariat avec le gouvernement français, la GSW 2022 servira également de plateforme de lancement pour la nouvelle coordination du sport français à l’international, la French Sport Touch, alors que la France cherche à tirer parti des grands événements sportifs à venir sur le territoire, dont la Coupe du monde de rugby France 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Plus de 2000 participants provenant de 98 pays sont attendus à la GSWParis à Paris cette année. Au total, 60 partenaires – dont 10 instances dirigeantes du sport mondial – ont contribué au développement de la ligne éditoriale de l’événement, qui offre à ses parties prenantes une plateforme unique pour présenter leurs projets d’innovation et d’impact.

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas assister à l’event en physique, sachez qu’une offre digitale très complète vous permettra d’assister aux conférences (presque) comme vous y étiez ! Le tarif est de 118,80€. Sur place, le tarif pour les deux jours (10 et 11 mai) est de 358,80€.

Programme Global Sports Week 2022