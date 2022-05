L’agence Willie Beamen accompagne Socios.com dans sa nouvelle campagne publicitaire incluant Del Piero et Messi

En fin de semaine dernière, la plateforme Socios.com a dévoilé sa nouvelle campagne publicitaire mettant en scène son nouvel ambassadeur Alessandro Del Piero aux côtés de Leo Messi.

Pour mener à bien cette nouvelle campagne, l’agence française Willie Beamen a fait appel à We are From LA pour réaliser le spot publicitaire long de 56 secondes (Production: Iconoclast).

Une vidéo qui illustre notamment les différents services « fan engagement » proposés par l’application aux supporters de certains clubs, avec la promesse d’écrire l’histoire ensemble.

« Socios a payé plus de 180 millions d’euros à ses clubs partenaires en 2021, il n’y a pas meilleur ambassadeur que des factures payées » a précisé il y a quelques jours, Alexandre Dreyfus, fondateur de Socios.com, au journal L’Equipe. Comme pour rassurer les plus septiques sur la viabilité et la solvabilité de la société. « Dans le sport, si vous avez de l’argent, vous avez l’obligation d’être écouté. En 2018, on avait pas mal de ressources grâce à la crypto. Alors les clubs, qui ont perdu beaucoup d’argent à cause du Covid, nous ont ouvert leurs portes. La pandémie a été un accélérateur, on est donc vu comme un partenaire qui offre un revenu en plus »

« Faire rayonner Socios.com comme la fintech leader du monde du sport et du divertissement

« Nous sommes honorés que WILLIE BEAMEN ait été choisi par Socios.com pour accompagner la marque dans l’atteinte de ses objectifs de développement et de notoriété. Cette collaboration avec un partenaire aussi solide dans le domaine du sport et de l’innovation ancre définitivement l’agence dans son temps » expliquent Romain Collinet et Sylvain Ventre, associés de l’agence dans un communiqué. « Nous sommes honorés que WILLIE BEAMEN ait été choisi par Socios.com pour accompagner la marque dans l’atteinte de ses objectifs de développement et de notoriété. Cette collaboration avec un partenaire aussi solide dans le domaine du sport et de l’innovation ancre définitivement l’agence dans son temps. WILLIE BEAMEN mettra tout son savoir-faire et son énergie au service de l’équipe d’Alexandre Dreyfus dans le but de faire rayonner Socios.com comme la fintech leader du monde du sport et du divertissement »

Un spot publicitaire qui est diffusé depuis quelques jours sur certains marchés comme le Brésil, l’Espagne, l’Italie ou encore la Turquie. Bien évidemment, Lionel Messi, ambassadeur de Socios.com, a partagé la vidéo sur son compte Instagram affichant quelques 326 millions d’abonnés.

Une partie des honoraires payés en Fan Tokens du PSG

Pour cette collaboration, l’agence WILLIE BEAMEN annonce qu’elle se fera payer une partie de ses honoraires en Fan Tokens du Paris Saint-Germain. « Les bénéfices de ces Tokens seront intégralement reversés à un projet sociétal en lien avec le monde du sport et la vision de l’agence » précise un communiqué. « Première agence de publicité et de communication à privilégier ce type de rémunération en cryptomonnaie, WILLIE BEAMEN démontre sa vocation à s’engager pleinement avec ses clients et affiche sa volonté de s’inscrire durablement dans le monde sportif de demain ».

