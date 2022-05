Les détails du montant de la vente de Chelsea FC à Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss

Vendredi, Chelsea FC a officialisé la vente du club par Roman Abramovich à un nouveau groupe d’investisseurs composé notamment de Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjoerg Wyss.

Comme le précise le club, la vente de devrait être finalisée fin mai sous réserve de toutes les approbations réglementaires nécessaires. La transaction globale annoncée par de nombreux médias est de 4,25 millions de livres, soit environ 5 milliards d’euros (5,25 milliards de dollars). Une somme qui ne représente pas exactement le montant de la vente du club en tant que tel.

En effet, la somme de 4,25 millions de livres se décompose en deux sommes distinctes. 2,5 milliards de livres seront affectés à l’achat des actions du club de Premier League et 1,75 milliard de livres sterling seront investis en plus au profit du Club. Cela comprend des investissements dans le stade de Stamford Bridge, l’Académie, l’équipe féminine,…

Dans son communiqué, le club de Chelsea FC et Roman Abramovich a confirmé que les produits de la vente, soit les 2,5 milliards de livres, seront déposés sur un compte bancaire britannique gelé avec l’intention d’en faire don à des causes caritatives.

En investissant dans Chelsea FC, les nouveaux investisseurs s’offrent une des clubs les plus puissants d’Europe évoluant dans le championnat le plus lucratif, la Premier League. Lors de la saison 2020-2021, Chelsea a enregistré 493,1 millions d’euros de revenus, soit le 8ème plus élevé d’un club.

Pour rappel, les américains Todd Boehly et Mark Walter sont déjà bien présents dans l’univers du sport business aux Etats-Unis. Ces derniers sont notamment actionnaires des Los Angeles Dodgers (MLB). Plus récemment, ces businessmen ont également investi dans les Los Angeles Lakers (NBA).

Dans les semaines et mois à venir, une autre vente pourrait atteindre des montants faramineux, celle des Denver Broncos en NFL. Selon plusieurs médias américains dont CNBC, la vente pourrait atteindre les 4 milliards de dollars.

