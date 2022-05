François Gabart nouvel ambassadeur des lunettes Izipizi

Il y a quelques semaines, la marque de lunettes Izipizi a officialisé la signature d’un contrat avec François Gabart.

Dans le détail, Izipizi équipera le navigateur ainsi que l’ensemble des membres de MerConcept, avec en ligne de mire la Route du Rhum en novembre prochain.

« Je suis très heureux de rejoindre la Pro Team IZIPIZI aux côtés d’athlètes comme Kevin Rolland ou Pauline Ado, qui pratiquent des sports que je trouve passionnants ! Hâte de collaborer avec les équipes IZIPIZI et de réfléchir ensemble à des modèles dédiés à la voile, alliant style et durabilité pour naviguer bien protégé ! « explique François Gabart dans un communiqué.

A l’image de Kevin Rolland, François Gabart aura-t-il les honneurs d’une paire signature ? En attenant de le savoir, Izipizi semble satisfait de la sortie du masque de ski signé du Porte-Drapeau de l’Equipe de France Olympique lors des JO de Pékin. « Le lancement du masque signature de Kevin Rolland l’hiver dernier est une vraie fierté pour nous. C’est tout d’abord une grande chance pour notre équipe produit de travailler main dans la main avec un tel champion, avec toute l’exigence qu’impose sa discipline et le haut-niveau » nous explique Quentin Couturier, co-fondateur d’Izipizi. « De plus, il a été très bien accueilli par un public d’amateurs ou de skieurs confirmés avides de retrouver la montagne et les pistes après 2 ans en suspens. Ces très bons résultats nous donnent un élan positif et très encourageant pour imaginer de futurs modèles en collaboration avec nos athlètes ! »