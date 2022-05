UEFA Champions League : Le show de la finale 2022 entre le Real Madrid et Liverpool FC assuré par la chanteuse Camila Cabello (Pepsi)

Ce matin, Pepsi a dévoilé l’identité de l’artiste qui assurera le spectacle en marge de la finale de l’UEFA Champions League 2022 le 28 mai prochain au Stade de France.

Avant un appétissant Real Madrid – Liverpool FC, les supporters présents sur place pourront assister à un show de la chanteuse Camila Cabello qui se produira quelques minutes avant le coup d’envoi de la finale.

Une 6ème cérémonie d’ouverture sponsorisée par Pepsi, partenaire de la Ligue des Champions jusqu’au moins 2024, qui proposera de nouveau un contenu « entertainment » à la manière du concert donné à la mi-temps du Super Bowl (également parrainé par la marque de soda).

« Ces événements offrent toujours une forme suprême de rencontre entre le monde du sport et celui de la musique, et c’est quelque chose que les fans adorent – et Pepsi est le partenaire idéal pour nous aider à sa réalisation » explique Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l’UEFA, dans un communiqué.

Getting the party started in Paris, join @Camila_Cabello at the UEFA Champions League final Opening Ceremony, presented by @PepsiGlobal, on 28 May!🎉 #PepsiShow | #UCL pic.twitter.com/2T2rjaiPdE

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 9, 2022