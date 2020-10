75$, le prix du « Drive-in » proposé par les Los Angeles Dodgers pour suivre les finales MLB depuis sa voiture

A l’occasion des Word Series de Major League Baseball opposant les Los Angeles Dodgers aux Tampa Bay Rays, la franchise californienne propose à ses fans de suivre les matchs sur le parking du stade depuis leur voiture.

A défaut de pouvoir jouer devant 56 000 supporters au Dodger Stadium, les Dodgers ont lancé un « drive-in » proposant de regarder les matchs sur écran géant depuis son véhicule.

Dans le détail, le prix de cette expérience est facturée 75 dollars par véhicule. Les commentaires audio sont diffusés sur la FM des radios.

La capacité maximale de ce drive-in des Dodgers serait d’un peu moins de 1 000 véhicules avec la présence de plusieurs espaces et écrans. Une « expérience fan » proposée aux fans depuis le début du mois d’octobre à l’occasion des National League Championship Series. Pour rappel, la franchise de MLB propose également à la livraison, dans Los Angeles, l’offre food du stade.

Nothing like winning Game-7 surrounded by all of your @Dodgers brethren at the #dodgersdrivein! I love LA!!!!! Let’s go #dodgers !!!! pic.twitter.com/EKv72VqaLD

— this doyers gal (@la_luna_9) October 19, 2020