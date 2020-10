Fan Experience – Quand la bouffe de stade s’invite à l’extérieur (L’exemple des Dodgers et des Spurs)

Face aux restrictions d’accueil du public dans les stades, les fans se retrouvent privés de leur « expérience stade » dans son ensemble, bouffe comprise.

A défaut de pouvoir livrer le repas directement au siège des supporters après une commande en quelques clics, quelques franchises de sport professionnel aux USA ont décidé de proposer leur offre food à l’extérieur des stades et des salles. C’est le cas notamment des San Antonio Spurs (NBA) ou encore des Los Angeles Dodgers (MLB).

Outre-Atlantique, l’offre restauration est beaucoup plus développée qu’en Europe, avec bien souvent des produits conçus spécifiquement pour le goût des locaux et personnalisés aux couleurs des équipes. L’année dernière, la franchise MLS de l’Impact de Montréal lançait notamment des grilled cheese « signature » à l’effigie de 4 joueurs.

En association avec Postmates, récent partenaire de la NFL, les Los Angeles Dodgers ont décidé de lancer un service de livraison des principaux repas et boissons proposés au Dodger Stadium. L’occasion pour les fans de la franchise de Major League Baseball de retrouver une partie de l’expérience stade mais à domicile.

Pour les Dodgers, l’intérêt est double. Enrichir la Fan Experience et bien évidemment continuer à vendre malgré les mesures de huis clos et les capacités d’accueil restreintes.

Avec le service « Los Angeles Dodgers Home Plates », il est possible de commander hots dogs, frites, nachos, pizzas, burgers, tenders, pop corn, glaces,…

Pour promouvoir ce service, les Dodgers ont réalisé une vidéo promotionnelle « made in US ».

What’s for lunch? Order some of your ballpark favorites from Home Plates on @Postmates! For the full menu, visit https://t.co/s7WsxB4tpj. pic.twitter.com/vBcSnxNcGy

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 4, 2020