Qui sont les 100 professionnels de moins de 40 ans du classement « Choiseul Sport & Business » 2020 ?

Pour la seconde année, l’institut Choiseul dévoile son classement des 100 professionnels âgés de 40 ans et moins représentant « l’excellence tricolore » du sport business et de l’économie du sport. Tony Parker succède à Tony Estanguet à la première place du classement.

Le Choiseul Sport & Business est une étude réalisée en toute indépendance par l’Institut Choiseul, think tank dédié à l’ analyse des grands enjeux économiques et à l’identification de talents. Il identifie, recense et classe les jeunes dirigeants de 40 ans et moins qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans l’ écosystème du sport français » précise Choiseul. « Fruit d’un travail mené tout au long de l’année, l’Institut Choiseul s’ est appuyé sur son expertise et a fait appel à de nombreux spécialistes du secteur pour réaliser cette étude ambitieuse et unique en son genre, venant dresser un état des lieux des forces vives qui participent au rayonnement de l’excellence sportive à la française. »

Pour effectuer ce classement, le think tank classe les profils retenus selon plusieurs critères comme les accomplissements (expériences, réalisations, progression), la situation (position, réputation, influence), le potentiel (créativité, vision, agilité). « L’ étude étant arrêtée au 1er septembre 2020, les évolutions professionnelles postérieures à cette date n’ont pas été prises en compte » ajoute l’institut.

Un classement à prendre évidemment de haut et qui sera commenté et décrié par certains, Evidemment, de nombreux professionnels du secteur méritent de figurer dans ce classement mais « choisir c’est exclure ». La liste ci-dessous vous permet néanmoins d’avoir un panorama des principaux décideurs du secteur. L’occasion également de découvrir quelques sociétés méconnues du grand public.

« Qu’ils s’agissent d’anciens sportifs de haut niveau en reconversion ou de jeunes entrepreneurs créatifs, de dirigeants de grands clubs ou d’institutions prestigieuses, ces personnalités d’exception ont su réinventer leur modèle économique et managérial pour affronter la tempête et avancer en dépit des remous de la crise » commente Pascal Lorot, Président Institut Choiseul. « Parce que le sport a été l’un des domaines d’activité les plus touchés, ses talents se sont érigés en porte-drapeaux de la gouvernance agile et de l’innovation. Apprendre dans la douleur pour se surpasser, n’est-ce pas ce que le sport nous enseigne après tout ? »

Pour cette édition 2020 du « Choiseul Sport & Business », l’Institut Choiseul a reçu le soutien de partenaires comme Bloch Consulting, Derichebourg Multiservices, Mawenzi Partners, One Man Support, SPARTNER, SPVIE Assurances, le Groupe BPCE (nouveau partenaire stratégique) et L’Équipe qui a diffusé samedi le classement dans son Mag.

TOP 100 des personnalités françaises de -40 ans du sport business (Choiseul Sport & Business 2020)

1/ Tony PARKER (37 ans) – Président LDLC ASVEL

2/ Édouard DONNELLY (39 ans) – Directeur général BE SPORT

3/ Laura LE GOFF (38 ans) – Directrice générale VENDÉE GLOBE

4/ Augustin VIAL (38 ans) – Directeur général RED BULL FRANCE

5/ Hélène SCHRUB (37 ans) – Directrice générale – FC METZ

6/ Thibaut CORNET (40 ans) – Président AGENCE LAFOURMI

7/ Pierre RABADAN (39 ans) – Adjoint en charge du sport – VILLE DE PARIS

8/ Bertrand PICARD (39 ans) – Président NATURAL GRASS

9/ Noémie CLARET (37 ans) – Directrice exécutive GLOBAL SPORTS WEEK

10/ Gary ANSSENS (36 ans) – Président-directeur général ALLTRICKS

11/ Xavier GALLOT-LAVALLÉE (38 ans) – Président-directeur général MND GROUP

12/ Gaëtan MULLER (37 ans) – Président délégué et associé LDLC ASVEL

13/ Nicolas MAURER (33 ans) – Directeur général TEAM VITALITY

14/ Pierre-Henri DEBALLON (36 ans) – Président-directeur général WEEZEVENT

15/ Sonia SOUÏD (34 ans) – Directrice football et Agent CSM FRANCE SPORT & ENTERTAINMENT

16/ Yannick LÉOUFFRE (36 ans) – Directeur général PRIVATE SPORT SHOP

17/ Mathieu LACOUR (36ans) – Directeur général STADE DE REIMS

18/ David AMIOUNI (36 ans) – Co-président KEEP COOL

19/ Steve GUILLOU (32 ans) – Président ARKOSE

20/ Vincent GOEHRS (37 ans) – Fondateur GRANDPRIX

21/ Marie-Sophie OBAMA (39 ans) – Présidente déléguée LDLC ASVEL FÉMININ

22/ Grégory AGUZZI (36 ans) – Président BR-UNITS

23/ Sébastien KLOTZ (39 ans) – Senior Sponsorship Manager UEFA

24/ Jérôme MEARY (35 ans) – Directeur général ELITE ATHLETES AGENCY

25/ Pauline GAMERRE (36 ans) – Directrice du business développement FFF

26/ Greg SAND (39 ans) – Directeur général MOUSTACHE BIKE

27/ Jauffray DUNYACH (36 ans) – Président JOINLY

28/ Nadia BENMOKHTAR (34 ans) – Responsable internationale PSG Academy

29/ Franck KITA (37 ans) – Directeur général délégué FC NANTES

30/ Emmanuelle MALECAZE-DOUBLET (32 ans) – Directrice marketing et client PMU

31/ Nicolas PASQUET (38 ans) – Cogérant MA SALLE DE SPORT

32/ Fabien PAGET (36 ans) – Directeur général 17 SPORT

33/ Martin JAGLIN (37 ans) – Co-fondateur MON PETIT GAZON

34/ Romain COLLINET (37 ans) – Président-directeur général WILLIE BEAMEN

35/ Jean-Philippe BESCOND (39 ans) – Associé gérant LAZARD

36/ Julien PIWOWAR (38 ans) – Responsable de l’innovation REAL MADRID NEXT

37/ Stéphanie COMMANDEUR (30 ans) – Responsable département Stades GL EVENTS

38/ Matthieu PELLET (40 ans) – Directeur stratégie digitale & innovation INTERSPORT

39/ Romain SOUVIGNET (36 ans) – Directeur général LA BOULE OBUT

40/ Nathalie DECHY (40 ans) – Membre du comité de pilotage ROLAND GARROS

41/ Robins TCHALE-WATCHOU (36 ans) – Directeur général VIVENDI SPORT

42/ Pierre-Emmanuel DAVIN (40 ans) – Directeur général France Benelux NIELSEN SPORTS

43/ Frédéric SANAUR (38 ans) – Directeur général AGENCE NATIONALE DU SPORT

44/ Franck BÉRIA (36 ans) – Directeur adjoint du football professionnel LOSC

45/ Sevan KARIAN (34 ans) – Avocat associé Cabinet ASK

46/ Sébastien BEQUART (36 ans) – Chief Executive Officer GYMLIB

47/ Gilles BRAVO (39 ans) – Président HOOPS FACTORY

48/ Pierre PAQUIN (40 ans) – Président AIR FIT

49/ Camille REINAULD (33 ans) – Conseillère du Président PARIS 2024

50/ Sylvain VENTRE (38 ans) – Directeur associé WILLIE BEAMEN

51/ Boris POURREAU (33 ans) – Directeur général SPORT HEROES

52/ Éric de BLIGNIÈRES (39 ans) – Associé SMART ENTREPRENEURS

53/ Alexandre MAULIN (34 ans) – Président MAULIN.SKI

54/ Christophe PIERREL (35 ans) – Président STADE BORDEAUX ATLANTIQUE

55/ Anne DESCAMPS (34 ans) – Directrice de la communication PARIS 2024

56/ Michael JEREMIASZ (38 ans) – Gérant associé HANDIAMO!

57/ Sylvain MOREL (38 ans) – Directeur général SPORTIHOME

58/ Jonathan GARRET (32 ans) – Directeur général DYNAMO CYCLING

59/ Jessica MARCOU-GAROZZO (37 ans) – Directrice générale associée AGENCE COMBACK

60/ Augustin PÉNICAUD (39 ans) – Directeur général adjoint HAVAS SPORTS & ENTERTAINMENT

61/ Alban DECHELOTTE (38 ans) – Directeur du développement et partenariats EMEA RIOT GAMES

62/ Martin FOURCADE (32 ans) – Président de la Commission des athlètes PARIS 2024

63/ Yoann SERY (30 ans) – Global Brand Experience Director NIKE

64/ Benjamin CARLIER (35 ans) – Directeur associé OLBIA CONSEIL

65/ Benjamin DEBLICKER (38 ans) – Vice-président ventes et partenariats SPORTFIVE

66/ David DRAHY (37 ans) – Directeur associé COM’OVER

67/ Marie-Amélie LE FUR (31 ans) – Présidente COMITÉ PARALYMPIQUE & SPORTIF FRANÇAIS

68/ Mathieu LILLE-PALETTE (34 ans) – Vice-président senior Opta STATS PERFORM

69/ Michaël WEISZ (32 ans) – Directeur général SHAPEHEART

70/ Jessica CASANOVA (36 ans) – Directrice générale adjointe MONTPELLIER HERAULT RUGBY

71/ Mickaël BARDES (32 ans) – Président-directeur général GRINTA

72/ Omar EL ZAYAT (34 ans) – Responsable intégration de l’innovation PARIS 2024

73/ Karl LORENZON (36 ans) – Responsable marketing ParionsSport FDJ

74/ Aurélien DELESPIERRE (40 ans) – Directeur marketing, communication et billetterie LOSC

75/ Jean-Baptiste CAILHAU (36 ans) – Responsable Célébrations et Cérémonies PARIS 2024

76/ Jérôme DUMOIS (40 ans) – Directeur de cabinet de la Présidence UNFP

77/ Pierre-Emmanuel WEIL (38 ans) – Membre du directoire et associé RC STRASBOURG ALSACE

78/ Denis GARGAUD CHANUT (32 ans) – Partenaire associé MULEBAR

79/ Nathalie PÉCHALAT (36 ans) – Présidente FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE

80/ Louison AUGER (34 ans) – Directeur général adjoint RED STAR FC

81/ Julien RONGIER (33 ans) – Directeur commercial, partenariats et hospitalités ACCOR ARENA

82/ Bastien LACHENY (39 ans) – Vice-président associé distribution média NBA

83/ Heïdi VERDET (33 ans) – Secrétaire générale affaires juridiques FC GIRONDINS DE BORDEAUX

84/ François GABART (36 ans) – Président-directeur général MER CONCEPT

85/ Jérôme ABITEBOUL (39 ans) – Directeur général RINGSTAR FRANCE

86/ Thomas MENDONÇA (32 ans) – Directeur général digital et innovation FITNESS PARK GROUP

87/ Baptiste HURIEZ (36 ans) – Directeur marketing FC NANTES

88/ Thierry DUSAUTOIR (38 ans) – Directeur associé ALLMYSMS

89/ Iris ELBAZIS (32 ans) – Présidente WSC GROUP

90/ Clément TROPRÈS (34 ans) – Directeur exécutif SPORT&CO

91/ Germain TERREAUX (39 ans) – Directeur exécutif CHAIRE ESSEC SPORT

92/ Stéphanie GICQUEL (37 ans) – Avocate en droit des affaires et sportive de l’extrême

93/ Pierre DUVELLEROY (36 ans) – Président NJUKO

94/ Stanislas de VILLELONGUE (40 ans) – Président SPARRING SPORT GROUP

95/ Clément BODIN (29 ans) – Directeur général NATURAL GRASS

96/ Sarah OURAHMOUNE (37 ans) – Vice-présidente CNOSF

97/ Sébastien DEBS (27 ans) – Co-fondateur OG ESPORT

98/ Yannick AGNEL (28 ans) – Directeur sportif MCES

99/ Emmanuel QUÉREL (40 ans) – Directeur général AFRICA SPORT EVENTS

100/ Ghislain PIPERS (24 ans) – Président-directeur général SAMAYA