Participez à l’évènement « SPORTBIZ Europe » en direct et à distance les 28 et 29 octobre 2020

Fin octobre, l’évènement « SPORTBIZ Europe LIVE » sera organisé en direct vidéo afin de s’adapter aux contraintes liées à la crise sanitaire actuelle.

Les 28 et 29 octobre, de nombreux professionnels du sport business et du marketing sportif seront réunis « online » pour partager et échanger sur de nombreuses thématiques du secteur : Fan Experience, Broadcasting, innovation, digital…

Parmi les speakers présents, on peut citer :

Will Symon (Formula1 Global Partnerships)

Benjamin Kikwaki (Head of Global Sponsorship Sales EMEA at FIBA)

Patricia Rodríguez Barrios (Vicepresident at LaLiga and CEO at Elche CF)

Alejandro Varsky (Digital Communications at FIFA)

Victor Orta (Director of Football at Leeds United)

Charlie Boss (Commercial Director sport at ESPN)

Hugo Esteves (HR Manager at FC Porto)

Esteve Calzada (CEO at Prime Time Sport)

Felix Constantin Blank (Digital Director at Sportradar)

Mariel Koerhuis (Director of Johan Cruyff Institute)

Alex Ferrer (Marketing & Communications at Euroleague Basketball)

Luis Nogaró (Sports Marketing Director at Turner International)

et plus encore à découvrir ici

Au total, 1 000 professionnels sont attendus pour participer à cet évènement digital qui permettra notamment une nouvelle façon de faire du networking avec la possibilité d’échanger en privé.

En tant que Partenaire Média de l’évènement, SBB met à votre disposition le code promotionnel « SBBOFF20″ qui vous offre 20% de réduction sur la billetterie. Un évènement qui reste accessible avec un tarif de 53,92€ les 2 jours.