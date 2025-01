Sponsoring – Les marques les plus désirées par 587 clubs amateurs

En décembre dernier, la société engagée dans le sport amateur Act For Sport a mené une grande enquête auprès de 587 clubs. Le but ? Découvrir quelles marques ils rêveraient d’avoir comme sponsor. Un moyen de mettre en lumière les besoins des petites structures en matière de textile, d’équipement, de transport, de ravitaillement… Mais surtout, d’amener les marques concernées à considérer le sport amateur comme un axe de développement stratégique.

Depuis 2018, Act For Sport se donne pour mission d’aider au financement des clubs amateurs. À travers le sponsoring et des services annexes de gestion d’opérations de communication entre les clubs et les annonceurs, la société fait du sport amateur un levier stratégique pour les marques souhaitant améliorer leur visibilité, leur marque employeur, et répondre à des enjeux de RSE.

En France comme dans de nombreux pays, la pérennité de l’écosystème associatif sportif repose en grande partie sur l’engagement d’acteurs privés. Au-delà de simplement évoquer les marques qui font rêver, Act For Sport entend bien, à travers cette étude, éveiller les consciences des annonceurs susceptibles de s’engager.

Les résultats de l’enquête

L’étude prend soin de classer les marques plébiscitées suivant 8 catégories de support de sponsoring : maillot, survêtement, transport, buvette, vestiaires, équipements, multimédia et meubles. Autrement dit, quelles marques sont les plus demandées par les clubs dans chacune de ces catégories de sponsors ?

Sans surprises, certaines marques iconiques comme Nike, Décathlon ou Coca-Cola trustent les premières places dans l’imaginaire collectif des adhérents. Qui ne s’est pas déjà fait servir une canette rouge et blanche de la multinationale américaine à la buvette au bord du terrain ? Même impact pour la marque à la virgule qui, lorsqu’il s’agit de rénovation de vestiaires, arrive en 3ème position d’un classement pourtant dominé par les grandes enseignes du bricolage et de l’aménagement comme Leroy Merlin, Ikea, Castorama et BigMat.

Si Décathlon occupe une place de choix dans le coeur des passionnés de sport, le groupe Intersport n’en reste pas moins que le leader de la distribution d’articles de sport avec ses 931 magasins sur le territoire français en 2023. Surtout, Intersport se positionne depuis de nombreuses années comme un soutien majeur du tissu sportif local. La preuve avec ses 10M€ investis pour développer le sport amateur en 2023. Une politique qui contribue fortement à embellir l’image du groupe ; qu’il s’agisse de maillots, de textile d’entraînement ou d’équipement au global, Intersport revient systématiquement dans le top 5 des marques plébiscitées aux côtés de Nike et Adidas.

Enfin, il est intéressant de noter l’attachement des adhérents de clubs aux constructeurs automobiles français. Cocorico, en plus de figurer dans le top 10 des marques les plus citées au cours de l’étude, Renault arrive en tête au classement des transports. Un classement dans lequel on retrouve Peugeot au troisième rang.

Pour consulter les résultats de l’étude, consultez cette publication d’Act For Sport.