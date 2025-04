Au terme d’un Vendée Globe bouclé en 114 jours, Fabrice Amedeo a été l’auteur d’une contribution essentielle à la recherche océanographique et d’une performance sportive significative à bord de son voilier Imoca. Particulièrement fier d’avoir accompagné le projet sportif et scientifique de Fabrice Amedeo, FDJ UNITED prolonge son engagement auprès du skipper afin de l’accompagner dans ses prochains grands défis qui le mèneront jusqu’au Vendée Globe 2028.

Ancien journaliste et passionné de voile depuis son enfance, Fabrice Amedeo est un homme de convictions et un amoureux de la mer. Sa détermination et sa passion ont convaincu FDJ UNITED de renforcer le partenariat qui avait été noué dans le cadre du Vendée Globe 2024. A compter du 1er juin 2025, FDJ UNITED deviendra donc co-namer de l’Imoca de Fabrice Amedeo, aux côtés de l’entreprise spécialiste de la décarbonation Wewise.

FDJ UNITED sera ainsi présent sur la coque et la voile avant du voilier, rebaptisé « FDJ UNITED – Wewise ». Fabrice Amedeo accompagnera également le groupe afin de sensibiliser les collaborateurs à la préservation de la biodiversité marine.

Ocean Calling

Le projet « Ocean Calling » de Fabrice Amedeo repose sur une technologie intégrée à son voilier Imoca, fonctionnant sans énergies fossiles. Doté de panneaux solaires et de capteurs, le bateau mesure le CO2, la salinité, la température de surface, la présence de microplastiques et analyse la biodiversité via des prélèvements d’ADN environnemental.

Ces données, collectées en mer, y compris dans des zones reculées inaccessibles aux expéditions scientifiques, sont transmises à des partenaires pour enrichir leurs recherches. Ce projet, soutenu par Fabrice Amedeo et ses collaborateurs scientifiques, contribue à préserver la biodiversité en explorant les changements et menaces pesant sur les écosystèmes marins. Les résultats de son dernier tour du monde seront d’ailleurs dévoilés courant 2025.

Prochaines échéances pour Fabrice Amedeo, la Course des Caps, organisée du 24 juin au 6 juillet prochains à Boulogne-sur-Mer, et la Transat Café L’Or, dont le départ est prévu le 26 octobre 2025.