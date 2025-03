Paris 2024 a relevé le défi du réemploi à grande échelle grâce à Factoryz, start-up pionnière dans la seconde vie des équipements. En déployant une plateforme digitale inédite, la jeune pousse a permis la réutilisation de 15 000 équipements, évitant ainsi 205 tonnes de déchets et économisant 552 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de 69 tours de la Terre en voiture.

Afin de maximiser l’impact environnemental de l’événement, Paris 2024 a fait appel à Factoryz pour structurer la gestion de son matériel. Lancée en juillet 2024, avant même le début des compétitions, la plateforme a donc permis aux associations, collectivités et entreprises d’accéder en avant-première aux équipements disponibles.

« La prestation réalisée par Factoryz pour la mise en place d’une plateforme de réemploi pour Paris 2024 et son écosystème a été particulièrement réussie. L’équipe a su comprendre en profondeur nos besoins et proposer une solution adaptée, alliant efficacité et flexibilité (…) Cette prestation témoigne d’une expertise solide et d’un engagement à fournir des résultats de haute qualité. » (Mélissa Lemoine, cheffe de projet réemploi à Paris 2024) »