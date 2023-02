F1 – La Scuderia Ferrari dévoile sa nouvelle monoplace et ses nouveaux sponsors pour la saison 2023

Aujourd’hui, la Scuderia Ferrari a dévoilé sa nouvelle monoplace pour la saison 2023 de Formule 1.

L’occasion pour les tifosi de découvrir le look du bolide « SF-23″ piloté par Charles Leclerc et Carlos Sainz et de découvrir les nouveaux sponsors.

Parmi les nouveaux partenaires présents sur la monoplace, on note l’arrivée de Bang & Olufsen. La marque danoise d’équipements audiovisuels haut de gamme devient Partenaire Officiel de la Scuderia Ferrari et bénéficiera notamment d’une visibilité sur les voitures au niveau de l’aileron arrière.

Outre cette visibilité, Bang & Olufsen activera son partenariat avec la Scuderia en proposant « des expériences de haut vol aux fans de Formule 1. Ces expériences se dérouleront au sein des installations de la Scuderia Ferrari sur les circuits des Grands Prix de Formule 1, ainsi que dans les magasins Bang & Olufsen du monde entier. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Bang & Olufsen à bord en tant que Partenaire Officiel. Depuis près d’un siècle, l’entreprise est synonyme de technologie audio de pointe et de design d’avant-garde. À l’instar de Ferrari, Bang & Olufsen est un point de référence dans son domaine, et la marque repousse constamment les limites de son secteur à travers une recherche permanente sur les matériaux et l’esthétique. Les deux entreprises ont beaucoup en commun, c’est pourquoi nous plaçons de grandes ambitions dans ce partenariat », déclare Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, dans un communiqué.

Parmi les nouveaux sponsors de Ferrari présents sur les monoplaces pour la saison 2023, on peut citer Genesys, Harman Automotive ou encore Ecopol.

Les autres sponsors visibles sur la Scuderia Ferrari SF 23 sont notamment Shell, Santander, Ray-Ban, AWS, Richard Mille, CEVA logistics, Riva, Estrella Gallicia, Bitdefender, OMR Automotive, HCL Software, Palantir, Pirelli, Mahle, Vistajet, SKF, NGK, brembo, Manpower,

La liste des sponsors de la Scuderia Ferrari pour la saison 2023