F1 – Charles Leclerc nouvel ambassadeur de Bang & Olufsen

Aujourd’hui, la marque Bang & Olufsen a officialisé l’arrivée de Charles Leclerc comme nouvel ambassadeur.

Dans le cadre de cet accord, le pilote de Formule 1 participera à différentes campagnes promotionnelles de la marque danoise. Un produit en édition limitée sera également bientôt proposé à la vente.

« Je suis un adepte de Bang & Olufsen depuis de nombreuses années : j’utilise les produits de la marque au quotidien »

Passionné de piano, le monégasque est certainement un fin connaisseur de l’audio. « Les voitures que je pilote sont des merveilles d’ingénierie, et les sons qu’elles produisent m’informent à la seconde près des décisions que je dois prendre. Cette attention soutenue vis-à-vis du son a entraîné mon oreille à écouter différemment, de sorte que la qualité sonore joue désormais un rôle clé dans ma vie » explique Charles Leclerc, dans un communiqué. « Lorsque j’écoute de la musique, je recherche une clarté et un équilibre des accords, deux points qui révèlent la musique sous un jour nouveau et me rapprochent de l’artiste ».

« Je suis un adepte de Bang & Olufsen depuis de nombreuses années : j’utilise les produits de la marque au quotidien. La clarté et la chaleur du son m’aident à me déconnecter du monde de la course pour me connecter à l’artiste. C’est pourquoi ce partenariat sonne si juste. » ajoute l’actuel pilote de le Scuderia Ferrari HP. Une écurie de Formule 1 qui est déjà en partenariat avec la marque danoise depuis la saison 2023.

« Nous sommes ravis d’accueillir Charles au sein de notre marque. Nous partageons un goût pour la performance et l’artisanat et avons une passion commune pour les expériences musicales qui nous rapprochent des artistes que nous aimons » ajoute Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen. « Nous ne pourrions imaginer de meilleur partenaire pour nous permettre d’évoluer et créer une communauté autour de la beauté du son. »

La marque connaît déjà bien le Rocher en étant partenaire de l’AS Monaco. Un contrat récemment prolongé jusqu’au moins 2026.

