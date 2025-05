Le fonds d’investissement international, Carlyle – à travers sa plateforme, Global Credit – a octroyé un financement de 280 millions d’euros en tant que prêteur unique à Fitness Park, le principal opérateur et franchiseur de clubs de fitness en France.

Cet investissement a pour vocation d’accélérer la croissance à long terme de Fitness Park, à travers des opérations de croissance externe en France et à l’international, et d’investir dans son offre client. Cependant, Fitness Park continuera d’être soutenu par ses actionnaires minoritaires, Future French Champions et Momentum Invest; Philippe Herbette, son président étant l’actionnaire majoritaire.

Créée il y a 15 ans, Fitness Park est devenue l’une des principales chaînes de salles de sport. Le groupe compte en France, en Espagne, au Portugal et au Maroc plus de 350 clubs et 1,3 million de membres, répartis entre clubs affiliés et franchisés.

Concrètement, Fitness Park exploite un modèle « full service au meilleur prix » qui a fait ses preuves et s’est forgé une solide réputation grâce à une offre client soutenue par des installations et des équipements haut de gamme, des horaires d’ouverture étendus et des formules d’abonnement accessibles et flexibles.

La déclaration